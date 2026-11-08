Zalaegerszeg sorsa eldőlt, Vitézy bejelentette, hogy továbbra sem épül gyorsforgalmi út a megyeszékhelyre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Veszélyeztetné a Kis-Balatont az M76-os folytatása, így a Tisza-kormány sem építi meg a korábban leállított gyorsforgalmi utat. Zalaegerszeg marad az egyetlen olyan megyeszékhely, ahová nem vezet autóút vagy autópálya.

Jakubász Tamás
2026. 11. 08. 14:37
Zalaegerszeg sorsa eldőlt, Vitézy bejelentette, hogy továbbra sem épül gyorsforgalmi út a megyeszékhelyre
Zalaegerszegen bizonyosan nem örülnek Vitézy Dávid bejelentésének. Fotó: Molcsányi Máté

Mi lett az engedélyekkel?

A miniszter és helyettese szövegében felbukkan egy látszólagos ellentmondás, mégpedig az engedélyek ügyében. Tárkányi azt írta, hogy a beruházás korábban megkapta a szükséges jóváhagyásokat, Vitézy viszont azt közölte: az M76-osnak nincsenek engedélyei. A két állítás ugyanakkor egyszerre is igaz lehet, ha az engedélyek menet közben lejártak.

Akárhogy is, Zalaegerszeg lakói hiába reménykedtek, ha reménykedtek egyáltalán: a gyorsforgalmi útkapcsolatot a kormányváltás sem hozza el a számukra.

Így továbbra is Zalaegerszeg marad az egyetlen olyan megyeszékhely Magyarországon, ahová nem vezet gyorsforgalmi út. 

Keszthelyig jutottak, és nincs tovább

Az M76-os jelenleg az M7-es holládi csomópontjától Keszthely–Fenékpusztáig járható, mintegy 8,6 kilométeren. Az M7 és Balatonszentgyörgy közötti szakaszt 2020-ban, a Fenékpusztáig tartó folytatást 2022 februárjában adták át. Az eredeti terv szerint Zalaegerszegig vezetett volna a gyorsforgalmi, a város keleti, majd északi oldaláig. Előbb 11 kilométeren készült volna el a Sármellékig tartó rész, onnan Zalaegerszeg keleti csomópontjáig újabb 23,6 kilométer vezetett volna, amely egy 9 kilométeres szakasszal egészül volna ki a megyeszékhely északi részéig.

Borítókép:

M76ZalaegerszegZalaegerszeg Megyei Jogú VárosTárkányi ZsoltVitézy DávidSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekköltségvetési tervezet

A rémuralom háza

Néző László avatarja

Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu