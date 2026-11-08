Zalaegerszeg sorsa eldőlt, Vitézy bejelentette, hogy továbbra sem épül gyorsforgalmi út a megyeszékhelyre

Mi lett az engedélyekkel?

A miniszter és helyettese szövegében felbukkan egy látszólagos ellentmondás, mégpedig az engedélyek ügyében. Tárkányi azt írta, hogy a beruházás korábban megkapta a szükséges jóváhagyásokat, Vitézy viszont azt közölte: az M76-osnak nincsenek engedélyei. A két állítás ugyanakkor egyszerre is igaz lehet, ha az engedélyek menet közben lejártak.

Akárhogy is, Zalaegerszeg lakói hiába reménykedtek, ha reménykedtek egyáltalán: a gyorsforgalmi útkapcsolatot a kormányváltás sem hozza el a számukra.

Így továbbra is Zalaegerszeg marad az egyetlen olyan megyeszékhely Magyarországon, ahová nem vezet gyorsforgalmi út.

Keszthelyig jutottak, és nincs tovább

Az M76-os jelenleg az M7-es holládi csomópontjától Keszthely–Fenékpusztáig járható, mintegy 8,6 kilométeren. Az M7 és Balatonszentgyörgy közötti szakaszt 2020-ban, a Fenékpusztáig tartó folytatást 2022 februárjában adták át. Az eredeti terv szerint Zalaegerszegig vezetett volna a gyorsforgalmi, a város keleti, majd északi oldaláig. Előbb 11 kilométeren készült volna el a Sármellékig tartó rész, onnan Zalaegerszeg keleti csomópontjáig újabb 23,6 kilométer vezetett volna, amely egy 9 kilométeres szakasszal egészül volna ki a megyeszékhely északi részéig.

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