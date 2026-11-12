Székely Tamás kitért arra is, hogy a bruttó béremelés és a nettó keresetek növekedése között jelentős különbség lehet. A jövő évre tervezett adójóváírás miatt ugyanis a nettó bérek a bruttónál nagyobb mértékben emelkedhetnek. A minimálbér 7,5 százalékos növelése így a legalacsonyabb keresetűeknél kétszámjegyű nettó emelkedést is eredményezhet – vagyis a kormánynak az a trükközése, amellyel az adójóváírás segítségével „emelik meg” a béreket, eképpen valósul meg. Bruttó emelés helyett a nettó összeget kell értékelniük a munkavállalóknak, ami első ránézésre jól nézhet ki, de a későbbi nyugdíjkiszámítás miatt nem annyira kedvező.
Mi lesz a minimálbérrel? Egyelőre papírzsepkendőnél és sírásnál tartunk
Kedden ülésezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. Az viszont nem dőlt el, hogy mennyi lesz jövőre a minimálbér. Ami biztos: nem annyi, amennyit a Tisza Párt a kampányban ígért.
A tárgyalásokon a munkáltatói oldal egyelőre ellenáll
– A munkáltatók most elővették a papírzsekkendőjüket, és sírnak. A szakszervezetek szerintem, ha hosszabb távon gondolkodnak, akkor inkább azon lennének, hogy a munkáltatókat meggyőzék, ez egy viszonylag elfogadható ajánlat – fogalmaztott Székely, hozzátéve, hogy a mostani 7,5, illetve 6,5 százalékos emelés elfogadható kiindulópont.
Arra is figyelmeztetett, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése a magasabb bérkategóriákban dolgozók fizetésére is hatással lesz. Ott pedig még nagyobb bérharc várható, különösen akkor, ha a munkáltatók csak nulla vagy 2 százalékos emelést ajánlanának.
A háromoldalú tárgyalások után Kármán András pénzügyminiszter kedden azt írta: az álláspontok jelentősen közeledtek, de egyelőre nem jött létre megállapodás. A kormányzati cél, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum nettó összege 2027. január 1-jétől jelentős mértékben növekedjen. A kormányzati cél és a korábbi hároméves megállapodás azonban teljesíthetelenné vált. Ha a keresetek növekedése lassul, akkor a fogyasztás is megtörik. Eddig ez húzta a növekedést. Úgy tűnik, ennek is vége lesz.
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