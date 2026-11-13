Uniós pénzt kér a Mol az orosz olajól való leváláshoz

Ezt mutatja a térkép

A kelet-közép-európai régió csővezetékes ellátottsága történelmileg jelentős lemaradásban van Nyugat-Európához képest. Az uniós statisztikák és az Európai Bizottság adatai szerint Oroszország részesedése a tagállamok teljes olajimportjából a 2021-es 27 százalékról mára mindössze két százalékra zsugorodott, és immár csak Magyarország, illetve Szlovákia vásárol jelentős tételeket a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bacsa György szerint ezt a földrajzi és infrastrukturális egyenlőtlenséget egy célzott európai programmal kellene orvosolni, amely a gáz-, az áram- és az olajhálózatok összekapcsolását egyaránt finanszírozná.

Nem mutatkozik hajlandóság

A brüsszeli fogadtatás azonban egyelőre meglehetősen hűvös. Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője elvi szinten ugyan nem zárta ki a fosszilis projektek megvitatását, ám szavaiból kiderült: a testületnek pillanatnyilag sem konkrét válasza, sem elkülönített forrása nincs a magyar vezetékbővítésre, csupán azt az elvárást ismételgette, hogy a tagállamok szüntessék meg az orosz olaj-, gáz- és LNG-importot. Ez a hozzáállás kísértetiesen emlékeztet a napokban felmerült berlini gázajánlatra, ahol szintén úgy várnák el hazánktól a drágább nyugati útvonalak igénybevételét, hogy a többletköltségeket teljes egészében a magyar gazdaságra terhelnék.