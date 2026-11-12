Tegnap éjszaka is dolgozott a kormány, itt vannak a részletek a 300 milliárdos megszorításról

Megjöttek a számok

Ha a befizetésre köteleztt minisztériumokat nézzük, akkor a Fidesz képviselője nemigen tévedt.

A szerda éjszaka megjelent Magyar Közlönyben ugyanis megjelent a lista arról, mely tárcáktól, állami szervezetektől és célkitűzésektől gyűjti be, vonja el a kormány a 300 milliárd forintot. A legtöbbet, 81 milliárdot a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak kell befizetnie az államkasszába, a gazdasági és energetikai tárcának 53 milliárdot, az egészségügyinek majdnem 26 milliárdot, az oktatásinak pedig 17 milliárdot. Mellettük tízmilliárdot meghaladó összeget vonnak el a külügytől, a Miniszterelnökségtől és a technológiai tárcától, valamint szerepel a hivatalos lapban megjelent táblázatban egy 44 milliárd forintos tétel is, amely az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások elhagyásából és bevételek növeléséből állhat elő. Néhány százmilliót vagy pár milliárdot további nyolc minisztériumtól is elvesznek,

de még a Központi Statisztikai Hivatalnál is találtak Magyar Péterék valamivel több mint 79 millió elcsatornázható forintot.

Részleteket a kormányhatározat nem ismertetett, ahogy a határozat arra sem tért ki, mire kapott három tárca összesen 144 milliárd forintot. Merthogy miközben 300 milliárdot elvontak, a pótköltségvetéssel létrehozott 500 milliárdos úgynevezett haváriaalapból nyolcvanmilliárdot juttatnak az agrártárcának, 41 milliárdot az energetikainak és 22,5 milliárdot az oktatásinak. Az első, vagyis a legnagyobb összeg az agrárkárenyhítés címszava alatt fut.