Hosszú a lemondást fontolgatók listája
A gazdasági és energetikai tárca jóformán kiürülése szélsőséges eset lehet, mindazonáltal tükrözi a kormányzatnál utalkodó általános hangulatot. Korábban több olyan tisztviselőről is beszámoltunk, akik információink szerint távozásukat fontolgatják.
- A Szociális és Családügyi Minisztériumban Réthy Pált és Sepsey Krisztinát mentette fel Kátai-Németh Vilmos tárcavezető november végén, Bódy Éva lemondott a posztjáról. A három távozó után egyelőre két helyettes államtitkár érkezik a tárcához, Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence.
- Kálnoki-Kiss Attila szeptemberben mondott le majdnem a sportállamtitkári pozíciójáról, miután nézetkülönbség alakult ki közte és Kármán András pénzügyminiszter között a tao-rendszer kivezetése kapcsán.
- Három miniszter neve rendszeresen felmerül, mint aki a kormányfővel kialakult konfliktusok miatt nem akarja folytatni a munkát. Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Görög Márta igazságügyi miniszter háza tájáról is érkeztek ilyen hírek. Kapitány tárcája cáfolta az értesüléseket.
- Ugyan nem kormányzati terület, de érdemes megemlíteni, hogy Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója október közepén jelentette be távozását, feladatát átmenetileg Gacsályi József, az OVF korábbi műszaki főigazgató-helyettese vette át.