Lemondását tervezhette a sportért felelős államtitkár is
Sajtóinformációk szerint Kálnoki-Kiss Attila egy hónapja majdnem lemondott a sportállamtitkári pozíciójáról, miután nézetkülönbség alakult ki közte és Kármán András pénzügyminiszter között a tao-rendszer kivezetése kapcsán.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en