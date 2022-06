Orbán Balázs: Egész Európa érdeke a háború mielőbbi befejezése

Éppen ezért a béke pártján állók és a szankciókat szorgalmazók többsége is egyetért abban, hogy az Európai Unió vesztesként fog kikerülni a háborúból – tette hozzá.

Az ECFR kutatásából azt is megtudhattuk, hogy sokan már most is úgy látják, hogy a kormányuk túl nagy hangsúlyt fektet a háborúra, míg más sürgető kérdéseket elhanyagol. A harcok folytatásával és a háztartásokat sújtó további terhekkel pedig a békepártiak aránya csak még tovább fog emelkedni.

A háború mielőbbi békés úton történő befejezése így egész Európa érdeke

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.