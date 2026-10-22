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Alice Weidel Strasbourgban hirdetett új európai korszakot, így térne vissza az AfD a kezdetekhez

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Radikális reformokat, az Európai Bizottság jogköreinek csökkentését és a nemzeti szuverenitás teljes körű visszaállítását követelte Alice Weidel Strasbourgban. Az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke az Európai Parlamentben tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján részletesen ismertette pártja új európai politikai programját. A német politikus szerint a jelenlegi uniós intézményrendszer túlterjeszkedett, és a döntéshozatalt vissza kell rakni a nemzeti parlamentek hatáskörébe. A migráció és a schengeni övezet kapcsán is határozott alternatívát vázolt fel a pártvezető.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 22. 7:52
Fotó: HESHAM ELSHERIF Forrás: ANADOLU
Alice Weidel alaposan megreformálná az EU-t (Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU)
Alice Weidel alaposan megreformálná az EU-t (Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU)

Hasonló állásponton van a Fideszt és a KDNP-t is a köreiben tudó Patrióták Európáért csoport is. Gál Kinga társ-frakcióvezető lapunknak arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Bizottság minden krízist arra használ fel, hogy magához ragadja a tagállamok jogköreit, ennek pedig véget kell vetni.

Gál Kinga szerint az Európai Egyesült Államok víziója még mindig ott lebek a Bizottság szeme előtt, csak most már okosabbak: keveset beszélnek róla, többet tesznek érte.

Szigorú határvédelem és a schengeni vétó lehetősége

A migrációs válság és a belső biztonság kapcsán Alice Weidel egyértelművé tette, hogy a szuverén államok létezésének és stabilitásának alapfeltétele a külső határok hatékony és megalkuvást nem tűrő védelme. Úgy vélte, az Európai Unió jelenlegi intézményei és mechanizmusai kudarcot vallottak ezen a téren, és nem képesek garantálni a kontinens biztonságát.

Amennyiben az EU a jövőben sem lesz képes megvédeni a külső határokat, az AfD szerint a tagállamoknak jogot kell biztosítani arra, hogy saját kezükbe vegyék az irányítást.

Weidel javaslata szerint Németországnak és a többi tagállamnak vétójoggal kellene rendelkeznie a közös migrációs politikát illetően. Ez azt jelentené, hogy egyetlen országot se lehessen kötelezni olyan kvóták vagy szabályozások elfogadására, amelyek ellentétesek a nemzeti érdekekkel. Végső megoldásként, ha a közös rendszer nem biztosítja a védelmet, a tagállamok számára lehetővé kell tenni a Schengeni övezet ideiglenes vagy tartós elhagyását, valamint a nemzeti határok teljes körű ellenőrzésének visszaállítását.

Gazdasági realitások és a pragmatizmus

Az AfD európai programja nem a teljes elszigetelődést, hanem egy pragmatikus, gazdasági fókuszú együttműködést irányoz elő. Weidel rámutatott, hogy a túlszabályozott zöldpolitikai intézkedések és a bürokratikus terhek súlyos versenyhátrányt okoznak az európai – és különösen a német – iparnak. A párt szerint az EU-nak vissza kellene térnie egy olyan szabadkereskedelmi övezethez, amely a gazdasági kooperációra és a technológiai fejlesztésekre összpontosít, ahelyett, hogy ideológiai alapon próbálná megváltoztatni a piaci folyamatokat.

AfDEurópai BizottságAlice WeidelSzóljon hozzá!

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