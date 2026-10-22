Alice Weidel Strasbourgban hirdetett új európai korszakot, így térne vissza az AfD a kezdetekhez

Alice Weidel alaposan megreformálná az EU-t (Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU)

Hasonló állásponton van a Fideszt és a KDNP-t is a köreiben tudó Patrióták Európáért csoport is. Gál Kinga társ-frakcióvezető lapunknak arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Bizottság minden krízist arra használ fel, hogy magához ragadja a tagállamok jogköreit, ennek pedig véget kell vetni.

Gál Kinga szerint az Európai Egyesült Államok víziója még mindig ott lebek a Bizottság szeme előtt, csak most már okosabbak: keveset beszélnek róla, többet tesznek érte.

Szigorú határvédelem és a schengeni vétó lehetősége

A migrációs válság és a belső biztonság kapcsán Alice Weidel egyértelművé tette, hogy a szuverén államok létezésének és stabilitásának alapfeltétele a külső határok hatékony és megalkuvást nem tűrő védelme. Úgy vélte, az Európai Unió jelenlegi intézményei és mechanizmusai kudarcot vallottak ezen a téren, és nem képesek garantálni a kontinens biztonságát.