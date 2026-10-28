Borítókép: Szerb fegyveres Izrael belgrádi nagykövetségénél (Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Terrortámadás történt Izrael belgrádi nagykövetségénél, lelőtték az elkövetőt
Allah akbar, kiabálta a feltehetően kiskorú elkövető.
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