Példa nélküli amerikai-kínai-orosz hármas csúcstalálkozót javasol Donald Trump

Kínában találkozhat Trump, Putyin és Hszi

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a háromoldalú találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnök vetette fel Donald Trumpnak, amelyen megtárgyalhatnák az orosz–ukrán háború lezárását. A háromoldalú találkozó tervét megerősítette a Kreml szóvivője is. Dmitrij Peszkov szerint egyelőre nincsenek tisztázva a részletek, hivatalos választ se kaptak a felvetésükre, ám mindhárom állam vezetői stábja tisztában van az elképzeléssel, így nem zárható ki, hogy ez meg is fog valósulni.

A tervezett háromoldalú megbeszélés az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján valósulhatna meg, amelyet a kínai Sencsenben rendeznek november 18-19-én.

A találkozó megerősíthetné Kína nemzetközi közvetítői pozícióját, amelyért sokat tesz Hszi Csin-ping.

Az orosz diplomácia szerint megfelelő csatornákon már üzentek Pekingnek a tervezett tárgyalásról, és a kínaiak nem is utasították el az ötletet.