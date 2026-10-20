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Példa nélküli amerikai-kínai-orosz hármas csúcstalálkozót javasol Donald Trump

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Az amerikai, az orosz és a kínai elnök találkozója történelmi jelentőségű lenne. Donald Trump újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy nyitott rá, a háromoldalú találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnök vetette fel.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 20. 8:46
Hszi Csin-ping és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP

Kínában találkozhat Trump, Putyin és Hszi

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a háromoldalú találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnök vetette fel Donald Trumpnak, amelyen megtárgyalhatnák az orosz–ukrán háború lezárását. A háromoldalú találkozó tervét megerősítette a Kreml szóvivője is. Dmitrij Peszkov szerint egyelőre nincsenek tisztázva a részletek, hivatalos választ se kaptak a felvetésükre, ám mindhárom állam vezetői stábja tisztában van az elképzeléssel, így nem zárható ki, hogy ez meg is fog valósulni.

A tervezett háromoldalú megbeszélés az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján valósulhatna meg, amelyet a kínai Sencsenben rendeznek november 18-19-én. 

A találkozó megerősíthetné Kína nemzetközi közvetítői pozícióját, amelyért sokat tesz Hszi Csin-ping. 

 Az orosz diplomácia szerint megfelelő csatornákon már üzentek Pekingnek a tervezett tárgyalásról, és a kínaiak nem is utasították el az ötletet.

Borítókép: Hszi Csing-ping és Donald Trump (Fotó: AFP)

Donald TrumpVlagyimir PutyinHszi Csin-pingSzóljon hozzá!

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