Dublinra figyel Európa: az ukrán békefolyamat, a mesterséges intelligencia és az uniós költségvetés sorsa is tét

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Európa mintegy ötven állam- és kormányfője gyűlt össze csütörtökön az ír fővárosban, ahol az Európai Politikai Közösség (EPK) kilencedik csúcstalálkozóját pénteken egy rendhagyó uniós MI-csúcs és a következő hétéves uniós költségvetésről szóló vita követi. A tanácskozások tétje hatalmas: a vezetők az abu-dzabi béketárgyalások és a Friedrich Merz német kancellár lépései nyomán kialakult költségvetési patthelyzet árnyékában egyeztetnek Ukrajna biztonsági garanciáiról, miközben az ír rendőrség az ország történetének legnagyobb műveletével biztosítja a helyszínt.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 12. 13:27
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen részt vesz az uniós és európai találkozókon
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen részt vesz az uniós és európai találkozókon Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP

António Costa, az Európai Tanács elnöke meghívólevelében arra figyelmeztetett, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania az innovációt és a beruházásokat, ha nem akar végleg lemaradni az amerikai és kínai technológiai óriások mögött. Hogy a vita ne csak elméleti maradjon, a politikusok két meghatározó külső szakértőt is meghívtak Dublinba:

  • Arthur Mensch, a vezető európai MI-vállalat, a francia Mistral AI vezérigazgatója Európa technológiai szuverenitásáról és globális piaci esélyeiről egyeztet majd a kormány-és államfőkkel.
  • Geoffrey Hinton Nobel-díjas számítógéptudós – akit az „MI keresztapjaként” is emlegetnek – a technológia biztonsági kockázatairól, a kibervédelemről és a társadalmi hatásokról beszél majd.

A technológiai kérdések mellett pénteken terítékre kerül a 2028-tól induló hétéves uniós költségvetés keretterve is. Bár az informális ülésen hivatalos jogszabályokat nem fogadnak el, a dublini egyeztetések célja, hogy kijelöljék az irányt, hogy az Európai Unió a túlszabályozás helyett valóban képes-e a versenyképességre és a technológiai önállóságra fordítani a következő évek forrásait.

Politikai csata az uniós költségvetésről

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a költségvetési tárgyalásokon hónapok óta patthelyzet alakult ki: Friedrich Merz német kancellár legutóbbi lépéseivel ismét Ukrajna támogatását helyezte a közös büdzsé középpontjába, ami éles ellenállást váltott ki több tagállamból. A vita tétje, hogy megmaradnak-e a hagyományos agrár- és kohéziós támogatások, vagy Brüsszel a védelmi kiadásokra és az ukrajnai újjáépítésre csoportosítja át a pénzeket.

A gazdák pénze is veszélyben van a brüsszeli tervek miatt. A következő hétéves uniós költségvetés kapcsán korábban Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője is éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Nemzetnek. A politikus rámutatott, hogy az Európai Bizottság egyetlen átláthatatlan kalapba pakolná át a kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, miközben uniós adók bevezetésével is terhelné a tagállamokat. Deutsch Tamás számításai szerint a 1850 milliárd euróra csökkentett keretből a közös hitelek törlesztése és az Ukrajnának szánt 300–400 milliárd eurós támogatás után a tagállamokhoz és a gazdákhoz jutó tényleges pénz a jelenlegi 1250 milliárd eurós szint alá is bezuhanhat – a képviselő szerint pedig a Patriótáknak egyedül kell tartaniuk a frontot, mert a Tisza-kormány nem áll ki határozottan a magyar érdekek mellett.

mesterséges intelligenciauniós költségvetésorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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