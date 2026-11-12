Dublinra figyel Európa: az ukrán békefolyamat, a mesterséges intelligencia és az uniós költségvetés sorsa is tét

António Costa, az Európai Tanács elnöke meghívólevelében arra figyelmeztetett, hogy Európának sürgősen fel kell gyorsítania az innovációt és a beruházásokat, ha nem akar végleg lemaradni az amerikai és kínai technológiai óriások mögött. Hogy a vita ne csak elméleti maradjon, a politikusok két meghatározó külső szakértőt is meghívtak Dublinba:

Arthur Mensch , a vezető európai MI-vállalat, a francia Mistral AI vezérigazgatója Európa technológiai szuverenitásáról és globális piaci esélyeiről egyeztet majd a kormány-és államfőkkel.

, a vezető európai MI-vállalat, a francia Mistral AI vezérigazgatója Európa technológiai szuverenitásáról és globális piaci esélyeiről egyeztet majd a kormány-és államfőkkel. Geoffrey Hinton Nobel-díjas számítógéptudós – akit az „MI keresztapjaként” is emlegetnek – a technológia biztonsági kockázatairól, a kibervédelemről és a társadalmi hatásokról beszél majd.

A technológiai kérdések mellett pénteken terítékre kerül a 2028-tól induló hétéves uniós költségvetés keretterve is. Bár az informális ülésen hivatalos jogszabályokat nem fogadnak el, a dublini egyeztetések célja, hogy kijelöljék az irányt, hogy az Európai Unió a túlszabályozás helyett valóban képes-e a versenyképességre és a technológiai önállóságra fordítani a következő évek forrásait.

Politikai csata az uniós költségvetésről

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a költségvetési tárgyalásokon hónapok óta patthelyzet alakult ki: Friedrich Merz német kancellár legutóbbi lépéseivel ismét Ukrajna támogatását helyezte a közös büdzsé középpontjába, ami éles ellenállást váltott ki több tagállamból. A vita tétje, hogy megmaradnak-e a hagyományos agrár- és kohéziós támogatások, vagy Brüsszel a védelmi kiadásokra és az ukrajnai újjáépítésre csoportosítja át a pénzeket.