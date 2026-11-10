Merz húzása mindent borított – keresztbe tett az uniós költségvetési tárgyalásoknak, Magyarország helyzete sem világos

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Hosszú hónapok tárgyalásai után ismét patthelyzet az EU-ban. Friedrich Merz lépése mindent borított, a német kancellár ismét Ukrajnát helyezte a középpontba. Nem Németországot, nem az EU-t. Magyar Péter miniszterelnök visszafogottan nyilatkozott, míg Robert Fico szlovák kormányfő keményen odaszólt a német kancellárnak.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 10. 19:29
Merz húzása mindent borított – keresztbe tett az uniós költségvetési tárgyalásoknak, Magyarország helyzete sem világos
Friedrich Merz Fotó: YONA ELSNER Forrás: Photothek Media Lab

Babis megjegyezte, hogy Merz „valószínűleg nincs is tisztában vele”, hogy a javasolt uniós költségvetés már most 100 milliárd eurót különít el Ukrajna számára. Ezek az összegek azonban csak 2028-tól válnának elérhetővé, miközben Kijev jövőre 70 milliárd eurós hiánnyal néz szembe.

A mai nap nem a megszokott rendben zajlik, nagyon nem. Ma válaszolnunk kell a zsarolásra 

– mondta Fico, elégedetlenségét is kifejezve, és hangsúlyozta:

Amit a szövetségi kancellár tesz, az tankönyvi eset a zsarolásra, és ezt elutasítom. Szuverén ország vagyunk. Mi vagyunk a Szlovák Köztársaság. Megvannak a saját nézeteink.

Magyar Péter terel

Magyar Péter miniszterelnök közben éppen Friedrich Merzcel tárgyalt kedden Berlinben, ahol szó esett a kancellár újabb követeléséről is. A közösen tartott sajtótájékoztatójukon Merz kiemelte:

Fontos, hogy az MFF jövőképes legyen, ehhez hozzátartozik az is, hogy most Ukrajna pénzügyi támogatását nem csökkenthetjük, ugyanis az európai kollektív biztonság kérdése, és ezáltal mindannyiunk ügye. 

Hozzátette, azt várja António Costától, az Európai Tanács elnökétől, hogy javaslata jelentős változtatásokat tartalmazzon ebben a tekintetben, „mert változtatások nélkül nem fogunk tudni megegyezni”.   

Merz szavazira reagálva Magyar Péter kiemelte:

Talán nem okozok meglepetést azzal, hogy közép-európai országként Magyarországnak kissé eltérő érdekei vannak. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos politikák, amilyen az agrárpolitika, a kohéziós politika, illetőleg a nemzeti borítékok finanszírozása érdemben ne csökkenjen.

Mint mondta, van mit dolgozni még ezen a költségvetésen minden oldalról. „Meg fogjuk találni a megoldást az uniós költségvetésre. Biztos vagyok benne” – tette hozzá, de konkrétumokat nem említett. 

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált Magyar Péter és Friedrich Merz német kancellár találkozója után.

„Megértjük és támogatjuk Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök fellépését Friedrich Merz német kancellár zsaroló levelével kapcsolatban, amelyben a kancellár követelte, hogy minden uniós tagállam kötelezően vegyen részt Ukrajna finanszírozásában” – írta közösségi oldalán Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, „az előző, 2025 decemberében elfogadott 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtott uniós támogatással kapcsolatban emlékezhetünk, hogy akkor Orbán Viktor fellépésének köszönhetően Csehország és Szlovákia mellett Magyarország is mentesült e kötelezettségtől”.

A magyar miniszterelnök mai berlini látogatásán nem adott érdemi választ a Merz kancellár levelével kapcsolatban felmerült kérdésekre – tette hozzá a politikus, és kiemelte:

A magyarok joggal várnak válaszokat a felmerülő kérdésekre. Joggal várnak választ arra, hogy Magyarország, feladva eddigi semlegességét, Németország oldalán részese lesz-e az orosz–ukrán háborúnak. Magyarország feladja-e önálló külpolitikáját? A magyarok joggal várnak választ arra, hogy a Tisza-kormány mennyi pénzzel kívánja támogatni Ukrajnát. Választ várnak arra is, hogy Ukrajna támogatása miatt Magyarország mennyivel kevesebb forrást fog kapni az uniós költségvetésből.

Friedrich MerzEurópai UnióköltségvetésSzóljon hozzá!

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