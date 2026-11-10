Merz húzása mindent borított – keresztbe tett az uniós költségvetési tárgyalásoknak, Magyarország helyzete sem világos

Babis megjegyezte, hogy Merz „valószínűleg nincs is tisztában vele”, hogy a javasolt uniós költségvetés már most 100 milliárd eurót különít el Ukrajna számára. Ezek az összegek azonban csak 2028-tól válnának elérhetővé, miközben Kijev jövőre 70 milliárd eurós hiánnyal néz szembe.

A mai nap nem a megszokott rendben zajlik, nagyon nem. Ma válaszolnunk kell a zsarolásra

– mondta Fico, elégedetlenségét is kifejezve, és hangsúlyozta:

Amit a szövetségi kancellár tesz, az tankönyvi eset a zsarolásra, és ezt elutasítom. Szuverén ország vagyunk. Mi vagyunk a Szlovák Köztársaság. Megvannak a saját nézeteink.

Magyar Péter terel

Magyar Péter miniszterelnök közben éppen Friedrich Merzcel tárgyalt kedden Berlinben, ahol szó esett a kancellár újabb követeléséről is. A közösen tartott sajtótájékoztatójukon Merz kiemelte:

Fontos, hogy az MFF jövőképes legyen, ehhez hozzátartozik az is, hogy most Ukrajna pénzügyi támogatását nem csökkenthetjük, ugyanis az európai kollektív biztonság kérdése, és ezáltal mindannyiunk ügye.

Hozzátette, azt várja António Costától, az Európai Tanács elnökétől, hogy javaslata jelentős változtatásokat tartalmazzon ebben a tekintetben, „mert változtatások nélkül nem fogunk tudni megegyezni”.

Merz szavazira reagálva Magyar Péter kiemelte:

Talán nem okozok meglepetést azzal, hogy közép-európai országként Magyarországnak kissé eltérő érdekei vannak. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos politikák, amilyen az agrárpolitika, a kohéziós politika, illetőleg a nemzeti borítékok finanszírozása érdemben ne csökkenjen.

Mint mondta, van mit dolgozni még ezen a költségvetésen minden oldalról. „Meg fogjuk találni a megoldást az uniós költségvetésre. Biztos vagyok benne” – tette hozzá, de konkrétumokat nem említett.