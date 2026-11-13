A döntés súlyát nehéz túlbecsülni. Huang több mint három évtizeden keresztül irányította a világ egyik legértékesebb vállalatát, amely a videokártyák piacáról indulva a mesterséges intelligencia forradalmának egyik legfontosabb szereplőjévé vált. Az Nvidia grafikus processzorai ma az adatközpontok, a nagy nyelvi modellek és a globális MI-fejlesztések nélkülözhetetlen építőkövei.
Itt a vége: belebukott a kínai kémbotrányba a világ egyik legértékesebb cégének vezetője, nő az utódja
Jensen Huang lemondása történelmi fordulatot jelent a technológiai iparban. A világ egyik legértékesebb vállalatának irányítását átmenetileg Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át, miközben a személyes botrány mellett nemzetbiztonsági kérdések is árnyékot vetnek az amerikai vállalat jövőjére.
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Ki is ez az új főnök?
Az 59 éves Colette Kress nem kívülről érkező válságmenedzser. 2013 óta dolgozik az Nvidiánál, pénzügyi igazgatóként pedig meghatározó szerepet vállalt a vállalat növekedésében. Korábban a Microsoftnál, a Ciscónál és más jelentős technológiai cégeknél töltött be vezető pénzügyi pozíciókat. Pénzügyi végzettséggel és MBA- (üzleti menedzseri) diplomával rendelkezik.
A Reuters beszámolója szerint Kress az elmúlt években többször is ellenezte Huang egyes, rendkívül kockázatosnak tartott befektetési és finanszírozási elképzeléseit. Pragmatikus vezetőként tartják számon, aki a pénzügyi stabilitást és a kiszámíthatóbb vállalatirányítást helyezheti előtérbe. Kinevezése azonban egyelőre csak átmeneti: a technológiai stratégia hosszú távú irányáról még nem született végleges döntés.
Nőből is megárt a sok
Huang távozásának közvetlen előzménye súlyos személyes és politikai következményekkel járó botrány. Mint írtunk róla, a vállalatvezető a napokban a munkatársainak írt levelében maga is elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, és bocsánatot kért családjától.
Az elsőként nyilvánosságra került kapcsolat egy olyan üzletasszonyhoz — mint írtunk róla, történetesen egy névrokonához, a szingapúri Alice Huanghoz — kötődik, akit az amerikai hírszerzés kínai befolyásolási műveletben való részvétellel gyanúsít. Az ügyben az Nvidia igazgatótanácsa saját vizsgálatot indított. A kínai fél visszautasította a kémkedésre vonatkozó vádakat.
A The New York Times további értesülései szerint Huangnak egy másik, a vállalatnál dolgozó, neki alárendelt vezetővel is kapcsolata lehetett. Ezt az érintettek nem erősítették meg. Mindenesetre Kimberley Powellről van szó, sőt már egy harmadik viszonyt is emleget az amerikai sajtó.
Megremegett a tőzsde
A befektetők azonnal reagáltak. Az Nvidia részvényei a lemondás bejelentését követően a csütörtöki kereskedésben napközben mintegy 14 százalékot veszítettek értékükből, majd a veszteség jelentős részét ledolgozva végül 4,3 százalékos mínuszban zártak. A Reuters szerint a vállalat piaci értéke már az előző hetekben is jelentősen csökkent.
A bizonytalanság a versenytársaknak is lehetőséget teremtett: az AMD és a Broadcom részvényei emelkedtek, miközben a piac az Nvidia jövőbeli vezetési és üzleti stratégiáját próbálja felmérni.
Az Nvidia a botrány kirobbanása óta 500 milliárd dollárt, az elmúlt két hétben ezermilliárdot veszített az értékéből. Ezzel együtt is az Apple után és a Microsofttal lényegében holtversenyben a világ második-harmadik legértékesebb cége négyezer milliárd dollár piaci kapitalizációval. De a botrány előtt az első is volt az Nvidia.
A történet azonban messze túlmutat egy vállalatvezető bukásán. Az Nvidia a globális mesterséges intelligencia-fejlesztések egyik legfontosabb infrastruktúra-szállítója. Ha a vezetőváltás megingatja a partnerek bizalmát, az hatással lehet az adatközponti beruházásokra, az amerikai–kínai technológiai versenyre és az MI-ipar egészének finanszírozására.
A következő hetek döntő jelentőségűek lehetnek. Különösen fontos lesz, hogy Kress képes-e megőrizni a vállalat technológiai lendületét, miközben helyreállítja a befektetői bizalmat. Az Nvidia története ugyanis egyértelművé teszi: a mesterséges intelligencia korszakában már nem elegendő a technológiai fölény. A vállalatvezetés hitelessége, a geopolitikai kockázatok kezelése és a részvényesek bizalma ugyancsak stratégiai tényezővé vált.
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