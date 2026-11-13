Itt a vége: belebukott a kínai kémbotrányba a világ egyik legértékesebb cégének vezetője, nő az utódja

Jensen Huang. Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Ki is ez az új főnök?

Az 59 éves Colette Kress nem kívülről érkező válságmenedzser. 2013 óta dolgozik az Nvidiánál, pénzügyi igazgatóként pedig meghatározó szerepet vállalt a vállalat növekedésében. Korábban a Microsoftnál, a Ciscónál és más jelentős technológiai cégeknél töltött be vezető pénzügyi pozíciókat. Pénzügyi végzettséggel és MBA- (üzleti menedzseri) diplomával rendelkezik.

A Reuters beszámolója szerint Kress az elmúlt években többször is ellenezte Huang egyes, rendkívül kockázatosnak tartott befektetési és finanszírozási elképzeléseit. Pragmatikus vezetőként tartják számon, aki a pénzügyi stabilitást és a kiszámíthatóbb vállalatirányítást helyezheti előtérbe. Kinevezése azonban egyelőre csak átmeneti: a technológiai stratégia hosszú távú irányáról még nem született végleges döntés.

Nőből is megárt a sok

Huang távozásának közvetlen előzménye súlyos személyes és politikai következményekkel járó botrány. Mint írtunk róla, a vállalatvezető a napokban a munkatársainak írt levelében maga is elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, és bocsánatot kért családjától.

Az elsőként nyilvánosságra került kapcsolat egy olyan üzletasszonyhoz — mint írtunk róla, történetesen egy névrokonához, a szingapúri Alice Huanghoz — kötődik, akit az amerikai hírszerzés kínai befolyásolási műveletben való részvétellel gyanúsít. Az ügyben az Nvidia igazgatótanácsa saját vizsgálatot indított. A kínai fél visszautasította a kémkedésre vonatkozó vádakat.