Kínai kémnőt kajtat Amerika — a techóriás lépre csalt vezére már kicsi ponttá szégyellte magát

Az MI aranybányája

Nem véletlen, hogy az ügy ekkora figyelmet kapott. Az Nvidia ma nem egyszerűen egy sikeres technológiai vállalat, hanem az amerikai mesterséges intelligencia-fejlesztés egyik stratégiai pillére. Grafikus processzorai nélkülözhetetlenek a nagy nyelvi modellek betanításához, az adatközpontok működtetéséhez és a legkorszerűbb katonai, ipari és kutatási alkalmazások egy részéhez.

A vállalat piaci értéke megközelíti a 4500 milliárd dollárt, Jensen Huang pedig több mint három évtized alatt építette fel azt a technológiai birodalmat, amelynek termékeit a világ legnagyobb informatikai cégei használják.

Az Nvidia ereje nem csupán a csipekben rejlik: a hardverekhez kapcsolódó szoftveres és fejlesztői ökoszisztémával olyan infrastruktúrát kínál, amelytől a mesterséges intelligencia iparága jelentős mértékben függ.

A Nvidia standja a júniusi, tajpeji technológiai expón. Fotó: I-HWA CHENG

A kínai piac ezért egyszerre hatalmas üzleti lehetőség és komoly politikai kockázat. Huang korábban többször érvelt amellett, hogy az amerikai vállalatoknak nem szabad teljesen átengedniük Kínát a hazai technológiai versenytársaknak. Washington ugyanakkor exportkorlátozásokkal igyekszik megakadályozni, hogy a legfejlettebb Nvidia-processzorok kínai kézbe kerüljenek.

A csipekért folyó háború új frontja

A botrány azért különösen érzékeny, mert a mesterséges intelligencia már nem pusztán gazdasági kérdés. A fejlett processzorok a katonai tervezésben, a hírszerzésben, a megfigyelőrendszerekben és a kiberhadviselésben is egyre nagyobb szerepet kapnak. Aki hozzáfér a legkorszerűbb számítási kapacitásokhoz, jelentős előnyre tehet szert a következő évtized technológiai és katonai versenyében.