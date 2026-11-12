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Végveszélybe kerülhet az amerikai csúcsvállalat: két viszony, kémgyanú és sokmilliárdos tőzsdei veszteség

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Jensen Huang, a világ egyik legbefolyásosabb technológiai vállalatának alapítója már nem csupán magánéleti botrányával, hanem az amerikai nemzetbiztonságot érintő kérdésekkel is szembesül. A vállalat igazgatótanácsa a leváltásáról is dönthet, miközben a részvények zuhanása és a kínai kapcsolatok körüli bizonytalanság különösen kényes időpontban, Donald Trump és Hszi Csin-ping jövő heti találkozója előtt rázza meg a technológiai piacokat.

Szőcs László
2026. 11. 12. 11:47
Végveszélybe kerülhet az amerikai csúcsvállalat: két viszony, kémgyanú és sokmilliárdos tőzsdei veszteség
Jensen Huang, a Nvidia főnöke, mögötte Alice Huang, a feltételezett kínai kémnő egy tajpeji technológiai expón. Fotó: -AFP PHOTO / CTI via AFPTV Forrás: AFP PHOTO / CTI via AFPTV

A botrány első hullámában az derült ki, hogy Huang viszonyt folytatott Alice Huanggal, aki nem rokona a vállalatvezetőnek, és korábban a szingapúri Megaspeed International vezető munkatársa volt. Az amerikai hírszerzés gyanúja szerint a nő kínai hírszerzési kapcsolatokkal rendelkezhetett, és szerepe lehetett abban, hogy korlátozott hozzáférésű Nvidia-chipek kerüljenek kínai vállalatokhoz. A feltételezett hírszerzési tevékenység és a chipkereskedelem közötti összefüggéseket az amerikai hatóságok vizsgálják, de ezek egyelőre nem tekinthetők bizonyított tényeknek.

Egyre több hűtlenség... 

Huang korábban elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, bocsánatot kért családjától és vállalatától, és együttműködést ígért a vizsgálatokban. A történet azonban szerdán újabb fordulatot vett: a The New York Times arról számolt be, hogy a vezérigazgatónak egy másik házasságon kívüli kapcsolata is volt. A lap öt, a vállalatnál dolgozó forrásra hivatkozva azt írta, hogy Huang Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével került intim kapcsolatba. Powell közvetlenül a vezérigazgató alárendeltségében dolgozott.

Kimberley Powell
Kimberley Powell és Jensen Huang. Fotó: Facebook

A második ügy különösen súlyos vállalatirányítási kérdéseket vet fel, hiszen egy vezető és közvetlen beosztottja közötti kapcsolat az összeférhetetlenség és a belső ellenőrzés szempontjából is problémás lehet.

A The Wall Street Journal értesülése szerint az igazgatótanács szerdán már Huang jövőjéről tanácskozott. A testület tizenegy tagja közül a többség dönthet a vezérigazgató eltávolításáról. A végleges döntés azonban egyelőre nem ismert.

Zuhanó részvényár 

A részvénypiac gyorsan reagált. A botrány nyilvánosságra kerülését követően az Nvidia papírjai hétfőn 4,3 százalékkal, kedden további 5,5 százalékkal estek, utóbbi kereskedési napon 168,89 dolláron zártak. Szerdán az újabb fejlemények után a tőzsdezárást követő kereskedésben már mintegy 8 százalékos zuhanást is mértek. A Reuters csütörtök reggeli jelentése további, csaknem 7 százalékos esést jelzett az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben.

A vállalat piaci értékéből két nap alatt több mint 427 milliárd dollár tűnt el.

A befektetők aggodalma érthető: az Nvidia sikere rendkívüli mértékben kötődik Huang személyéhez. A vezérigazgató nem egyszerűen a vállalat arca, hanem stratégiai döntéseinek meghatározó alakja is. Távozása ezért nem pusztán személyi változást, hanem az amerikai mesterséges intelligencia-ipar egyik legfontosabb szereplőjének bizonytalanná válását jelentené. A Baird befektetési bank elemzése már semlegesre rontotta a részvény ajánlását, a Morgan Stanley pedig levette a papírt kiemelt befektetési ajánlatai közül.

A történet igazi súlyát azonban nem a magánéleti botrány, hanem a kínai szál adja. Donald Trump amerikai elnök a jövő héten, találkozhat Hszi Csin-ping kínai államfővel a sencseni APEC-csúcstalálkozón. A két ország közötti technológiai versengés egyik központi kérdése éppen az Nvidia MI-chipjeinek kínai értékesítése. Huang korábban jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy Washington enyhítsen a Kínába irányuló exportkorlátozásokon, Trump pedig engedélyezte bizonyos H200-as chipek értékesítését.

Huang kimaradhat a csapatból 

A vezérigazgató részvétele a kínai úton most bizonytalanná vált. Trump korábban még úgy nyilatkozott, hogy szívesen magával vinné Huangot, de az új fejlemények után kérdéses, hogy a vállalatvezető egyáltalán részt vehet-e az amerikai üzleti delegáció munkájában.

A botrány mindenesetre Washington számára is kellemetlen időzítésű. Ha beigazolódik, hogy kínai hírszerzési szereplők hozzáférhettek az amerikai technológiai ipar egyik legfontosabb vállalatának bizalmas információihoz, az újabb szigorításokat hozhat. Ha viszont Huang távozik, az Egyesült Államok elveszítheti azt az üzletembert, aki az egyik leghatékonyabb lobbistája volt az amerikai technológiai érdekeknek a kínai piacon.

Az Nvidia vezetése egyelőre független vizsgálatot folytat, amelybe a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ügyvédi irodát is bevonták. A vállalat korábbi közleménye szerint nincs okuk azt feltételezni, hogy nemzetbiztonsági vagy vállalati titkok kerültek volna illetéktelen kezekbe.

A következő napok így nemcsak Jensen Huang személyes sorsáról, hanem az amerikai technológiai fölény egyik legfontosabb vállalatának jövőjéről is dönthetnek. A Trump–Hszi-találkozó előtt pedig különösen nagy kérdés, hogy Washington képes lesz-e elválasztani a politikai és nemzetbiztonsági megfontolásokat attól a gazdasági érdektől, amelyet eddig éppen Huang képviselt.

(FILES) Visitors tour the Nvidia booth during the Nvidia Product Showcase at Computex 2026 in Taipei on June 3, 2026. Chip giant Nvidia's board announced on November 8, 2026 it opened a probe into Chief Executive and co-founder Jensen Huang after he acknowledged an affair with a woman US officials say was working for Chinese intelligence. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)
Fotó: I-HWA CHENG

 

NvidiaEgyesült Államok kéttechnológiai háborúJensen HuangDonald TrumpHszi Csin-pingSzóljon hozzá!

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