Végveszélybe kerülhet az amerikai csúcsvállalat: két viszony, kémgyanú és sokmilliárdos tőzsdei veszteség

A botrány első hullámában az derült ki, hogy Huang viszonyt folytatott Alice Huanggal, aki nem rokona a vállalatvezetőnek, és korábban a szingapúri Megaspeed International vezető munkatársa volt. Az amerikai hírszerzés gyanúja szerint a nő kínai hírszerzési kapcsolatokkal rendelkezhetett, és szerepe lehetett abban, hogy korlátozott hozzáférésű Nvidia-chipek kerüljenek kínai vállalatokhoz. A feltételezett hírszerzési tevékenység és a chipkereskedelem közötti összefüggéseket az amerikai hatóságok vizsgálják, de ezek egyelőre nem tekinthetők bizonyított tényeknek.

Egyre több hűtlenség...

Huang korábban elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, bocsánatot kért családjától és vállalatától, és együttműködést ígért a vizsgálatokban. A történet azonban szerdán újabb fordulatot vett: a The New York Times arról számolt be, hogy a vezérigazgatónak egy másik házasságon kívüli kapcsolata is volt. A lap öt, a vállalatnál dolgozó forrásra hivatkozva azt írta, hogy Huang Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével került intim kapcsolatba. Powell közvetlenül a vezérigazgató alárendeltségében dolgozott.

Kimberley Powell és Jensen Huang. Fotó: Facebook

A második ügy különösen súlyos vállalatirányítási kérdéseket vet fel, hiszen egy vezető és közvetlen beosztottja közötti kapcsolat az összeférhetetlenség és a belső ellenőrzés szempontjából is problémás lehet.

A The Wall Street Journal értesülése szerint az igazgatótanács szerdán már Huang jövőjéről tanácskozott. A testület tizenegy tagja közül a többség dönthet a vezérigazgató eltávolításáról. A végleges döntés azonban egyelőre nem ismert.

Zuhanó részvényár

A részvénypiac gyorsan reagált. A botrány nyilvánosságra kerülését követően az Nvidia papírjai hétfőn 4,3 százalékkal, kedden további 5,5 százalékkal estek, utóbbi kereskedési napon 168,89 dolláron zártak. Szerdán az újabb fejlemények után a tőzsdezárást követő kereskedésben már mintegy 8 százalékos zuhanást is mértek. A Reuters csütörtök reggeli jelentése további, csaknem 7 százalékos esést jelzett az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben.

A vállalat piaci értékéből két nap alatt több mint 427 milliárd dollár tűnt el.

A befektetők aggodalma érthető: az Nvidia sikere rendkívüli mértékben kötődik Huang személyéhez. A vezérigazgató nem egyszerűen a vállalat arca, hanem stratégiai döntéseinek meghatározó alakja is. Távozása ezért nem pusztán személyi változást, hanem az amerikai mesterséges intelligencia-ipar egyik legfontosabb szereplőjének bizonytalanná válását jelentené. A Baird befektetési bank elemzése már semlegesre rontotta a részvény ajánlását, a Morgan Stanley pedig levette a papírt kiemelt befektetési ajánlatai közül.