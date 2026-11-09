Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
Trump: Kínába megyek, az egyik találkozóm Putyinnal és Hszi Csin-pinggel lesz
Hetek óta tartó sajtóhírek és találgatások után az amerikai elnök ismét arról beszélt, a jövő héten találkozik orosz és kínai kollégájával. Donald Trump azt is elmondta, milyen tárgyalásra számít.
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