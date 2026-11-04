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Von der Leyent megint kihagyják – Amerika, Oroszország és Kína háromoldalú találkozót szervez

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Volodimir Zelenszkij is aggódik, és Friedrich Merz is kifejezte nemtetszését. Ursula von der Leyent úgy tűnik, megint kihagyják.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 04. 16:34
Von der Leyent megint kihagyják – Amerika, Oroszország és Kína háromoldalú találkozót szervez
Ursula von der Leyen Fotó: ALEXIS AUBIN Forrás: AFP

„A békés megoldás kulcsfontosságú elemeit – legyen szó akár a szankciókról, akár a biztonsági architektúráról – csak velünk, európaiakkal együtt lehet megoldani. És ezt minden érintett nagyon jól tudja” – fogalmazott.

Von der Leyent kihagyják

Október közepén pedig Ursula von der Leyen szóvivője nyilatkozott a felmerült Trump–Putyin–Hszi találkozó lehetőségéről, írja a UNN ukrán hírportál.

Amikor az Európai Bizottság álláspontjáról kérdezték a háromoldalú csúcstalálkozóról, amelynek célja az európai biztonság és az ukrajnai megoldás megvitatása lenne – amelyet Ukrajna külügyminisztere már korábban is bírált –, Christian Wigand szóvivő azt mondta, hogy „természetesen láttunk jelentéseket Putyin javaslatáról, hogy ezt Trump és Hszi elnökkel is megvitassák”. 

„Úgy értem, legyünk nagyon őszinték: ha Putyin véget akarna vetni ennek a háborúnak, egyszerűen leállíthatná ma, és a háború ma véget érhetne” – fogalmazott, majd hozzátette, 

Az európai uniós vezetők világossá tették, hogy Európa természetesen kulcsszerepet fog játszani a jövőbeli rendezésben, és meg is fogja védeni az érdekeit.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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