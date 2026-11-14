Közösen keresik a jövőt, de meg is találják? Háromnegyed órát tárgyalt Magyar Péter a román elnökkel

A román államfő Dublinban azt is jelezte, hogy a közeljövőben újabb egyeztetésre kerülhet sor, amelyen már konkrét együttműködési megoldásokat kereshetnek, ennek azonban egyelőre nincs sem helyszíne, sem időpontja.
A Stiripesurse.ro a diplomáciai közeledés mellett az energetikai együttműködés lehetőségére is felhívta a figyelmet. A portál emlékeztetett arra, amiről a napokban lapunk is írt: Magyarország a romániai Fekete-tenger térségéből, a Neptun Deep földgázmezőről is szeretne földgázt vásárolni. A kitermelés a tervek szerint 2027-ben kezdődhet meg.
Az Agerpres román állami hírügynökség beszámolója szerint Dan elismerte, nyíltan beszéltek Magyar Péterrel a kapcsolatokat terhelő történelmi és diplomáciai problémákról. A román elnök reményét fejezte ki, hogy ezekről a kérdésekről a közeljövőben érdemi párbeszéd indulhat.
És Niculescuval?
Nemrég, Luca Niculescu kabinetjének hivatalba lépésével csaknem fél év után megoldódott a bukaresti kormányválság, ami egy magyar-román miniszterelnöki találkozó előtt is megnyithatja az utat.
Ennek azonban ugyancsak nincsen még helyszíne és időpontja.
Pedig ez annak fényében is érdekes, hogy Tarr Zoltán kulturális miniszter októberi szavai szerint Magyar Péter ismét Erdélybe készül — noha korábbi látogatásai nem arattak ott osztatlan sikert.
Nem Magyar Péter bástyája
Mint ugyanis korábban már írtuk, Erdély korántsem tekinthető a Tisza-kormány hátországának: az idén áprilisi országgyűlési választásokon a határon túli magyarok — köztük legnagyobb számban a romániai magyarság — levélszavazatainak 84 százalékát a Fidesz-KDNP pártszövetség szerezte meg, a Tiszának kevesebb, mint 14 százalék jutott.
A választási eredmény visszaigazolta, hogy Magyar Péter erdélyi útjai nem voltak igazán sikeresek.
Lapunk is írt például arról, hogy rövid életű volt a Tisza Párthoz köthető Közösségi Párbeszéd Tábor, a tavalyi kudarc után az idei rendezvényt le is fújták. Az „ellen-tusványos” iránt egy éve rendkívül alacsony volt az érdeklődés, a megnyitón és Magyar Péter előadásán is csak lézengtek a résztvevők.
Nem aratott nagy sikert a helybéliek körében az sem, amikor az akkor még ellenzéki politikus román földnek nevezte Nagyváradot, illetve Erdélyt.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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