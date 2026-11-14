Közösen keresik a jövőt, de meg is találják? Háromnegyed órát tárgyalt Magyar Péter a román elnökkel

Az Agerpres román állami hírügynökség beszámolója szerint Dan elismerte, nyíltan beszéltek Magyar Péterrel a kapcsolatokat terhelő történelmi és diplomáciai problémákról. A román elnök reményét fejezte ki, hogy ezekről a kérdésekről a közeljövőben érdemi párbeszéd indulhat.

És Niculescuval?

Nemrég, Luca Niculescu kabinetjének hivatalba lépésével csaknem fél év után megoldódott a bukaresti kormányválság, ami egy magyar-román miniszterelnöki találkozó előtt is megnyithatja az utat.

Luca Niculescu. Fotó: ALEX NICODIM / ANADOLU

Ennek azonban ugyancsak nincsen még helyszíne és időpontja.

Pedig ez annak fényében is érdekes, hogy Tarr Zoltán kulturális miniszter októberi szavai szerint Magyar Péter ismét Erdélybe készül — noha korábbi látogatásai nem arattak ott osztatlan sikert.

Nem Magyar Péter bástyája

Mint ugyanis korábban már írtuk, Erdély korántsem tekinthető a Tisza-kormány hátországának: az idén áprilisi országgyűlési választásokon a határon túli magyarok — köztük legnagyobb számban a romániai magyarság — levélszavazatainak 84 százalékát a Fidesz-KDNP pártszövetség szerezte meg, a Tiszának kevesebb, mint 14 százalék jutott.

A választási eredmény visszaigazolta, hogy Magyar Péter erdélyi útjai nem voltak igazán sikeresek.

Lapunk is írt például arról, hogy rövid életű volt a Tisza Párthoz köthető Közösségi Párbeszéd Tábor, a tavalyi kudarc után az idei rendezvényt le is fújták. Az „ellen-tusványos” iránt egy éve rendkívül alacsony volt az érdeklődés, a megnyitón és Magyar Péter előadásán is csak lézengtek a résztvevők.