Rendkívüli

Minket is érint: Trump újabb orosz szankciókat törölt

Rendkívüli

Baloldali propagandista próbálta provokálni Orbán Viktor édesanyját

Erdélybe készül Magyar Péter, de addig még sok a dolga

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tarr Zoltánt Kolozsváron kérdezték az új magyar szomszédságpolitikáról.

Szőcs László
2026. 10. 17. 10:19
Magyar Péter Nagyváradon, 2025 májusában Fotó: Havran Zoltán

Tarr Zoltán a maszol.ro beszámolója szerint arról is beszélt a kolozsvári Planetariumban: alapvető szemléletváltásra van szükség abban, ahogyan a magyarországi kormányzat a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatot tart. A magyar adófizetők pénzét a közösség érdekében kell felhasználni, nem pedig politikai eszközként kezelni – fogalmazott. Hozzátette: az új kormány nem akarja megmondani az erdélyi magyaroknak, hogy ki képviselje őket, mit mondjanak a sajtótermékek, vagy kik lépjenek fel a kulturális rendezvényeken. 

20260513 Ópusztaszer Kormányülés Tisza Kormány A Tisza párt első kormányülése Ópusztaszeren. Fotó: Ladóczki Balázs LB MW A képen: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Fotó: Ladóczki Balázs

Nem Magyar Péter bástyája 

Mindamellett Erdély korántsem tekinthető a Tisza-kormány hátországának: az idén áprilisi országgyűlési választásokon a határon túli magyarok — köztük legnagyobb számban a romániai magyarság — levélszavazatainak 84 százalékát a Fidesz-KDNP pártszövetség szerezte meg, a Tiszának kevesebb, mint 14 százalék jutott. 

A választási eredmény visszaigazolta, hogy Magyar Péter erdélyi útjai nem voltak igazán sikeresek. 

Lapunk is írt például arról, hogy rövid életű volt a Tisza Párthoz köthető Közösségi Párbeszéd Tábor, a tavalyi kudarc után az idei rendezvényt le is fújták. Az „ellen-tusványos” iránt egy éve rendkívül alacsony volt az érdeklődés, a megnyitón és Magyar Péter előadásán is csak lézengtek a résztvevők.

Nem aratott nagy sikert a helybéliek körében az sem, amikor az akkor még ellenzéki politikus román földnek nevezte Nagyváradot, illetve Erdélyt. 

Borítókép: Magyar Péter Nagyváradon, 2025 májusában (Fotó: Havran Zoltán) 

Magyar PéterRomániaTarr ZoltánErdélyRMDSZ

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

Pilhál György avatarja

– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu