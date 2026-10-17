Erdélybe készül Magyar Péter, de addig még sok a dolga

Tarr Zoltán a maszol.ro beszámolója szerint arról is beszélt a kolozsvári Planetariumban: alapvető szemléletváltásra van szükség abban, ahogyan a magyarországi kormányzat a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatot tart. A magyar adófizetők pénzét a közösség érdekében kell felhasználni, nem pedig politikai eszközként kezelni – fogalmazott. Hozzátette: az új kormány nem akarja megmondani az erdélyi magyaroknak, hogy ki képviselje őket, mit mondjanak a sajtótermékek, vagy kik lépjenek fel a kulturális rendezvényeken.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Fotó: Ladóczki Balázs

Nem Magyar Péter bástyája

Mindamellett Erdély korántsem tekinthető a Tisza-kormány hátországának: az idén áprilisi országgyűlési választásokon a határon túli magyarok — köztük legnagyobb számban a romániai magyarság — levélszavazatainak 84 százalékát a Fidesz-KDNP pártszövetség szerezte meg, a Tiszának kevesebb, mint 14 százalék jutott.