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Holnap köszön el XIV. Leó Latin-Amerikától — legalább tizenkétmillió emberrel találkozott a pápa + videó

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A perui Chiclayóban Padre Robertként fogadták volt püspöküket.

Szőcs László
2026. 11. 15. 16:19
Holnap köszön el XIV. Leó Latin-Amerikától — legalább tizenkétmillió emberrel találkozott a pápa + videó
XIV. Leó szombaton Chiclayóban, ahol régebben püspökként szolgált Fotó: SIMONE RISOLUTI Forrás: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP
LIMA, PERU - NOVEMBER 12: Thousands of young people and university students gather at the National Stadium to take part in a prayer vigil led by Pope Leo XIV during his apostolic visit to Peru, in Lima, Peru, on November 12, 2026. The gathering features music, testimonies, and moments of prayer, bringing together youth from various Catholic communities for an evening of faith and fellowship. Klebher Vasquez / Anadolu (Photo by Klebher Vasquez / Anadolu via AFP)
Fotó: KLEBHER VASQUEZ / ANADOLU

A nemrégen tüdőműtéten átesett XIV. Leó apostoli útja november 6-án kezdődött Rómából indulva, elsőként Uruguayba, majd Argentínába vezetett, végül Peruban folytatódott. A tizenkét napos, három országot érintő latin-amerikai körút kedden, a római visszaérkezéssel zárul. A Reuters beszámolója szerint az út eddigi állomásain már csütörtökig mintegy tizenkétmillió ember találkozott a pápával, közülük másfélmillióan Chiclayóban. 

 

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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