A nemrégen tüdőműtéten átesett XIV. Leó apostoli útja november 6-án kezdődött Rómából indulva, elsőként Uruguayba, majd Argentínába vezetett, végül Peruban folytatódott. A tizenkét napos, három országot érintő latin-amerikai körút kedden, a római visszaérkezéssel zárul. A Reuters beszámolója szerint az út eddigi állomásain már csütörtökig mintegy tizenkétmillió ember találkozott a pápával, közülük másfélmillióan Chiclayóban.
Holnap köszön el XIV. Leó Latin-Amerikától — legalább tizenkétmillió emberrel találkozott a pápa + videó
A perui Chiclayóban Padre Robertként fogadták volt püspöküket.
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