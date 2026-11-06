Hosszú útra indult a nemrég műtött XIV. Leó: három országot is felkeres

Argentína: Ferenc pápa öröksége és a társadalmi feszültségek

November 8. és 11. között Argentína következik, ahol XIV. Leó Buenos Airesbe, Córdobába és Lujánba látogat. Az út egyik legfontosabb mozzanata, hogy felkeresi elődje, Ferenc pápa szülőhazáját. Jorge Mario Bergoglio pápaként soha nem tért vissza Argentínába, így a mostani látogatás különleges esemény az ország katolikus közössége számára.

Az államfővel, Javier Milei elnökkel folytatott találkozó szintén kiemelt figyelmet kap. Az argentin kormány gazdaságpolitikája, a szociális kiadások visszafogása és a szegénység kérdése érzékeny témának számít az egyház számára. A katolikus vezetők többször figyelmeztettek arra, hogy a gazdasági stabilizáció nem járhat a legszegényebbek és a fogyatékossággal élők kiszolgáltatottságának növekedésével.

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A pápa programjában fiatalokkal való találkozó, börtönlátogatás, valamint a társadalmi szervezetek és a munkavállalói közösségek képviselőivel folytatott párbeszéd is szerepel. A látogatás egyben alkalmat kínál arra, hogy az egyházfő tisztelegjen Ferenc pápa emléke előtt, és megfogalmazza, miként kívánja továbbvinni elődje szociális érzékenységét.

Peru: személyes hazatérés a misszió földjére

A látogatás leghosszabb szakasza november 11. és 17. között Peruban zajlik. Lima, Chiclayo, Cuzco és Pucallpa szerepel az útitervben. Ez az ország különösen közel áll XIV. Leó szívéhez: az 1980-as évektől kezdve több mint két évtizeden át végzett itt missziós és lelkipásztori szolgálatot, később Chiclayo püspöke lett, és perui állampolgárságot is kapott.

Az Osservatore Romano beszámolója szerint Pietro Parolin bíboros államtitkár a látogatás előestéjén a kiengesztelődés és az egység fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, Latin-Amerikában különösen nagy szükség van a társadalmi polarizáció meghaladására, az egyháznak pedig a béke, a párbeszéd és az egyetértés kovászává kell válnia. A bíboros Peru kapcsán kiemelte, hogy az országnak különleges helye van a pápa szívében, hiszen ott osztozott az emberek örömeiben és nehézségeiben, és sokat tanult az egyszerű emberek hitéről.