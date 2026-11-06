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Hosszú útra indult a nemrég műtött XIV. Leó: három országot is felkeres

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A katolikus egyházfő tegnap még a magyar püspököket fogadta.

Magyar Nemzet
2026. 11. 06. 10:09
Hosszú útra indult a nemrég műtött XIV. Leó: három országot is felkeres
XIV. Leó pápa útnak indul Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: AFP

Argentína: Ferenc pápa öröksége és a társadalmi feszültségek

November 8. és 11. között Argentína következik, ahol XIV. Leó Buenos Airesbe, Córdobába és Lujánba látogat. Az út egyik legfontosabb mozzanata, hogy felkeresi elődje, Ferenc pápa szülőhazáját. Jorge Mario Bergoglio pápaként soha nem tért vissza Argentínába, így a mostani látogatás különleges esemény az ország katolikus közössége számára.

Az államfővel, Javier Milei elnökkel folytatott találkozó szintén kiemelt figyelmet kap. Az argentin kormány gazdaságpolitikája, a szociális kiadások visszafogása és a szegénység kérdése érzékeny témának számít az egyház számára. A katolikus vezetők többször figyelmeztettek arra, hogy a gazdasági stabilizáció nem járhat a legszegényebbek és a fogyatékossággal élők kiszolgáltatottságának növekedésével.

Argentina's President Javier Milei gestures during the launching of the candidacy of Brazil's right-wing presidential hopeful Flavio Bolsonaro (back) within the Liberal Party (PL) convention, in Sao Paulo, Brazil on July 25, 2026. Battered by a string of political crises, Flavio Bolsonaro launched his candidacy for Brazil's October presidential election, seeking to follow in the footsteps of his father, Jair Bolsonaro, who is serving house arrest for plotting a coup after losing the election in 2022. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A pápa programjában fiatalokkal való találkozó, börtönlátogatás, valamint a társadalmi szervezetek és a munkavállalói közösségek képviselőivel folytatott párbeszéd is szerepel. A látogatás egyben alkalmat kínál arra, hogy az egyházfő tisztelegjen Ferenc pápa emléke előtt, és megfogalmazza, miként kívánja továbbvinni elődje szociális érzékenységét.

Peru: személyes hazatérés a misszió földjére

A látogatás leghosszabb szakasza november 11. és 17. között Peruban zajlik. Lima, Chiclayo, Cuzco és Pucallpa szerepel az útitervben. Ez az ország különösen közel áll XIV. Leó szívéhez: az 1980-as évektől kezdve több mint két évtizeden át végzett itt missziós és lelkipásztori szolgálatot, később Chiclayo püspöke lett, és perui állampolgárságot is kapott.

Az Osservatore Romano beszámolója szerint Pietro Parolin bíboros államtitkár a látogatás előestéjén a kiengesztelődés és az egység fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, Latin-Amerikában különösen nagy szükség van a társadalmi polarizáció meghaladására, az egyháznak pedig a béke, a párbeszéd és az egyetértés kovászává kell válnia. A bíboros Peru kapcsán kiemelte, hogy az országnak különleges helye van a pápa szívében, hiszen ott osztozott az emberek örömeiben és nehézségeiben, és sokat tanult az egyszerű emberek hitéről.

A perui programban találkozók szerepelnek a helyi egyházi és társadalmi közösségekkel, szentmisék, valamint a távoli andoki és amazóniai térségek felkeresése. Cuzco, amely több mint 3300 méterrel a tengerszint felett fekszik, különösen nagy fizikai megterhelést jelenthet az egyházfő számára. A pápa a dél-amerikai út során a szegénység, a társadalmi egyenlőtlenségek, a környezetpusztítás és az emberi méltóság kérdéseire is várhatóan kitér.

Sikeres műtét, orvosi engedély

A mostani apostoli út egyik különös körülménye XIV. Leó egészségi állapota. A 71 éves egyházfő októberben a római Gemelli kórházban esett át műtéten, amelynek során eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét. A szövettani vizsgálatok tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazoltak, amely azonban lokalizált maradt. Az orvosok úgy ítélték meg, hogy további onkológiai kezelésre nincs szükség.

A Vatikán október végén közölte: a pápa felépülése kedvezően halad, a vizsgálatok jó egészségi állapotot mutatnak, és nincs orvosi akadálya a dél-amerikai útnak. A Reuters beszámolója szerint a Szentszék szóvivője megerősítette: az egyházfő jó egészségnek örvend, különleges egészségügyi óvintézkedésekre nincs szükség. Az orvosi szakértők ugyanakkor a nagy magasságban fekvő perui állomások, a sűrű program és a hosszú repülőutak miatt a megfelelő pihenés és az oxigénellátás ellenőrzésének fontosságára hívták fel a figyelmet.

A béke üzenete a megosztott kontinensen

XIV. Leó útja túlmutat a hagyományos egyházi látogatások keretein. Latin-Amerika továbbra is a világ legnagyobb katolikus térsége, ám a vallási hovatartozás változása, a protestáns evangéliumi közösségek erősödése és az egyházzal szembeni bizalom megingása komoly kihívás elé állítja a katolikus vezetést. A Reuters által ismertetett felmérések szerint az elmúlt évtizedben több jelentős latin-amerikai országban is csökkent a magukat katolikusnak vallók aránya.

Az Osservatore Romano által közvetített vatikáni üzenet szerint a pápa nem hatalmi pozíciók visszaszerzésére törekszik, hanem az evangélium örömhírét kívánja közvetíteni. Az egyház feladata a társadalmi törésvonalak áthidalása, a szegények támogatása és a békés együttélés előmozdítása.

A dél-amerikai körút tehát egyszerre személyes visszatérés, lelkipásztori küldetés és komoly próbatétel XIV. Leó számára. Az egyházfőnek olyan kontinensen kell megerősítenie a katolikus közösségeket, ahol a hit továbbra is mély kulturális gyökerekkel rendelkezik, de az egyháznak egyre erősebb társadalmi és politikai kihívásokkal kell szembenéznie.

Tegnap még a magyar püspököket fogadta  

XIV. Leó pápa egyebek között az egyház hangjának hallatását szorgalmazta a társadalmat érintő kérdésekben, ami alternatív útmutatást is jelent a digitális világ által csábított fiatalok számára — számolt be Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke az egyházfővel tartott találkozóról csütörtökön az MTI-nek.

A pápa az apostoli palotákban fogadta az MKPK tagjait; a távirati iroda értesülése szerint az olasz nyelvű találkozó legalább másfél óráig tartott, és a pápa megemlékezett ezen az 1956-os magyar forradalomról is.

Nagyon örömteli volt a találkozó. Azt éltük át, hogy Leó pápa bölcs, odafigyel, békességet sugároz az egyházban is, és felénk is

mondta el Székely János a találkozót követően.

 

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