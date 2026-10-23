A forradalom emléke a Kádár-korszak évtizedeiben csak korlátozottan jelenhetett meg a hivatalos emlékezetben. Az 1989-es rendszerváltozás azonban új fejezetet nyitott: Nagy Imre és mártírtársai újratemetése alkalmából a Magyar Posta díjjegyes levelezőlappal emlékezett meg az eseményekről.
A korabeli ábrázolás egyben a történelmi emlékezet változásaira is rávilágít. A Bélyegmúzeum ismertetője szerint a forradalom megjelenítéséhez a hiteles fotóarchívum hiányában jelképes megoldásokat is alkalmaztak, így például lángokkal utaltak az 1956-os küzdelmekre.
Egy szűk szabad történelmi időintervallum nyomai: ritka bélyegkülönlegességek is őrzik az 1956-os forradalom emlékét
A Soproni kiadástól Légrády Sándor különleges tervein át a lyukas bélyegblokkig számos filatéliai érdekesség és ritkaság idézi fel az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét. A Bélyegmúzeum október 23-án ingyenesen látogatható.
Lyukas bélyegblokk és a forradalom hősei
A rendszerváltozás után a forradalom emléke a bélyegkiadásokban is hangsúlyosabb szerepet kaphatott. Az elmúlt évtizedekben több olyan alkotás született, amely nemcsak történelmi jelentőségével, hanem grafikai megoldásaival is figyelemre méltó. Különleges darab az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára kibocsátott, lyukas bélyegblokk.
A közismert, lyukas közepű nemzeti zászló motívumát idéző megoldás a forradalom egyik legerősebb jelképét emeli át a filatélia világába.
A megemlékezések a szabadságharc kevésbé ismert szereplőire is ráirányítják a figyelmet. Ilyen a Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész alkotásainak felhasználásával készült, tíz bélyegből álló ív, amely a forradalom cigány hősei előtt tiszteleg.
A Bélyegmúzeum évfordulós összeállítása azt is megmutatja, hogy a bélyeg jóval több egyszerű postai értékcikknél. Egy-egy kiadvány történelmi eseményeket, nemzeti jelképeket és társadalmi emlékezetet sűríthet néhány négyzetcentiméterbe, a ritka vázlatok és különleges postai dokumentumok pedig a korszak kutatásához is értékes adalékokkal szolgálhatnak.
A Bélyegmúzeum október 23-án, a nemzeti ünnep alkalmából ingyenesen látogatható, így az érdeklődők személyesen is megismerkedhetnek a bélyegek és a magyar történelem kapcsolatával.
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