Egy szűk szabad történelmi időintervallum nyomai: ritka bélyegkülönlegességek is őrzik az 1956-os forradalom emlékét



Lyukas bélyegblokk és a forradalom hősei



A rendszerváltozás után a forradalom emléke a bélyegkiadásokban is hangsúlyosabb szerepet kaphatott. Az elmúlt évtizedekben több olyan alkotás született, amely nemcsak történelmi jelentőségével, hanem grafikai megoldásaival is figyelemre méltó. Különleges darab az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára kibocsátott, lyukas bélyegblokk.

A közismert, lyukas közepű nemzeti zászló motívumát idéző megoldás a forradalom egyik legerősebb jelképét emeli át a filatélia világába.

A megemlékezések a szabadságharc kevésbé ismert szereplőire is ráirányítják a figyelmet. Ilyen a Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész alkotásainak felhasználásával készült, tíz bélyegből álló ív, amely a forradalom cigány hősei előtt tiszteleg.

1956-os osztrák segélybélyeg Fotó: Bélyegmúzeum Facebook



A Bélyegmúzeum évfordulós összeállítása azt is megmutatja, hogy a bélyeg jóval több egyszerű postai értékcikknél. Egy-egy kiadvány történelmi eseményeket, nemzeti jelképeket és társadalmi emlékezetet sűríthet néhány négyzetcentiméterbe, a ritka vázlatok és különleges postai dokumentumok pedig a korszak kutatásához is értékes adalékokkal szolgálhatnak.