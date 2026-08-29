Ötven év után először jelent meg magyar bélyeg a mohácsi csatáról





Az alkalmi borítékra Székely Bertalan egyik legismertebb történelmi festményének, a II. Lajos tetemének feltalálása című alkotásnak részlete került.

A festmény a magyar történelmi emlékezet egyik legerősebb Mohács-ábrázolása, ami az elesett király sorsát állítja a középpontba.

Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi boríték bélyegzőjének lenyomata a Mohács 500 projekt hivatalos logóját jeleníti meg.

Mohács 500 alkalmi boríték Forrás: posta.hu



A bélyegblokk Füzi István és Gerald Raab fotóinak felhasználásával, Hajnal Balázs tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült.

A fekete sorszámú, perforált változatból negyvenezer, a piros sorszámú, vágott változatból négyezer példány készült.

Az újdonság augusztus 28-tól vásárolható meg a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatoknál, egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta internetes felületén.



Ritka filatéliai téma



A mohácsi csata közvetlenül meglepően ritkán jelent meg önálló bélyegkibocsátás témájaként. Magyarországon az idei jubileumi blokk előtt az egyetlen kifejezetten a csatának szentelt emlékbélyegblokk 1976-ban, a 450. évfordulóra jelent meg. A József Vertel tervezte kiadás Székely Bertalan II. Lajos tetemének feltalálása című festményét idézte meg.