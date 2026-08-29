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Ötven év után először jelent meg magyar bélyeg a mohácsi csatáról

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Bélyegblokk idézi meg a nemzeti tragédiát az 500. évfordulón.

Balázs D. Attila
2026. 08. 29. 15:44
Forrás: posta.hu
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Az alkalmi borítékra Székely Bertalan egyik legismertebb történelmi festményének, a II. Lajos tetemének feltalálása című alkotásnak részlete került. 

A festmény a magyar történelmi emlékezet egyik legerősebb Mohács-ábrázolása, ami az elesett király sorsát állítja a középpontba.
Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi boríték bélyegzőjének lenyomata a Mohács 500 projekt hivatalos logóját jeleníti meg.

Mohács 500 alkalmi boríték Forrás: posta.hu


A bélyegblokk Füzi István és Gerald Raab fotóinak felhasználásával, Hajnal Balázs tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült. 

A fekete sorszámú, perforált változatból negyvenezer, a piros sorszámú, vágott változatból négyezer példány készült. 

Az újdonság augusztus 28-tól vásárolható meg a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatoknál, egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta internetes felületén.


Ritka filatéliai téma


A mohácsi csata közvetlenül meglepően ritkán jelent meg önálló bélyegkibocsátás témájaként. Magyarországon az idei jubileumi blokk előtt az egyetlen kifejezetten a csatának szentelt emlékbélyegblokk 1976-ban, a 450. évfordulóra jelent meg. A József Vertel tervezte kiadás Székely Bertalan II. Lajos tetemének feltalálása című festményét idézte meg.

A 450. évfordulóra kiadott bélyeg Forrás: albumportal.hu

 

A bélyegkibocsátással egy időben a Magyar Nemzeti Bank is tiszteleg a mohácsi csata hősei és áldozatai előtt. A jegybank harmincezer forint névértékű ezüst, valamint hatezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott ki az ötszázadik évforduló alkalmából, mindkét változatból ötezer-ötezer példányban. Az Endrődy Zoltán tervezte emlékérmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasadt kapuját idéző kompozíció és stilizált sírhant jelenik meg, míg hátoldalukon a csatába induló lovasokkal szemben a török sereget jelképező dárdasor látható.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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