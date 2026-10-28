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A józanságért folytatott küzdelmet örökíti meg ez a díjnyertes műalkotás

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A függőségből való felépülés nehézségeit, a visszaeséstől való félelmet és a józanul eltöltött napok jelentőségét dolgozza fel az az installáció, amely elnyerte az idei Marcel Duchamp-díjat. A francia kortárs képzőművészet egyik legrangosabb elismerését október 22-én a Brognon Rollin művészpárosnak ítélték oda Párizsban. Különleges alkotásuk középpontjában apró érmék állnak, amelyek mindegyike egy-egy ember függőséggel folytatott küzdelmének és a józanságért tett erőfeszítéseinek állít emléket.

Viland Gabriella
2026. 10. 28. 10:00
A józanságért folytatott küzdelmet örökíti meg ez a díjnyertes műalkotás
Különleges installáció, amely elnyerte az idei Marcel Duchamp-díjat. Fotó: Instagram/c33zine

Egyetlen érme sem eshet le

Az installáció játékautomatákra emlékeztető szerkezetből áll. Az ilyen gépekbe a játékosok érméket dobnak, hogy az automata mozgása során több érme lehulljon az egy bedobott érméért. A műalkotás azonban máskén működik, a szerkezetek működésbe lépnek, de az érmék nem hullanak le.

Az alkotás a függőségből való felépülés törékenységét érzékelteti. Az érmék folyamatosan egyensúlyoznak, akárcsak azok az emberek, akik számára a józanság megőrzése olykor mindennapos erőfeszítést jelenthet. A gépek mozgása a bizonytalanságot és a várakozást idézi meg, miközben a tárgyak mozdulatlansága az addig megtett út bizonyosságára utal.

A kiállításnak van egy másik, különösen személyes eleme is. Három lámpa fényerejét egy Kate nevű nő irányítja távolról, aki a művészek beszámolója szerint nyolc éves józan. Amikor a függőséggel kapcsolatban feljönnek bionyos érzések, emlékek, egy alkalmazás segítségével megváltoztathatja a fényeket. A kiállítótér hangulata ezzel egy felépülő aktuális lelkiállapotához kapcsolódik. 

Az alkotás ezzel olyan tapasztalatot érzékeltet, amely a külvilág számára gyakran láthatatlan. A józanság nem egyetlen pillanatban megszülető eredmény, hanem hosszú folyamat, amelyben minden újabb napnak jelentősége van.

– írta a The Art Newspaper.

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Brognon és Rollin művészetében visszatérő téma az idő múlása, a bezártság, a várakozás és az emberi kiszolgáltatottság. Alkotásaikhoz gyakran hosszabb kutatómunkát végeznek, és személyesen is kapcsolatba kerülnek azokkal, akiknek a történetét feldolgozzák. Munkáik a szobrászat, a fotográfia, a videóművészet és az installáció határterületein mozognak. A hétköznapi tárgyakat sokszor eredeti környezetükből kiemelve, új összefüggésben mutatják be. 

A józansági érmék esetében is ez történik: a látszólag jelentéktelen fémdarabok a közös teljesítmény és közös tapasztalat hordozóivá válnak.

A művészpáros alkotásai már számos jelentős nemzetközi gyűjteménybe bekerültek, többek között a párizsi Pompidou Központ, a luxemburgi Mudam és a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményébe.

Miért különleges a Marcel Duchamp-díj?

A Marcel Duchamp-díjat 2000-ben alapította a francia művészet nemzetközi népszerűsítésével foglalkozó gyűjtői egyesület, az ADIAF. Az elismerés a francia kortárs művészeti élet egyik jelentős díjává vált, amely a művészek nemzetközi bemutatkozását is segíti. Névadója, Marcel Duchamp a XX. századi művészet egyik meghatározó alakja volt, aki alapjaiban kérdőjelezte meg a műalkotás hagyományos fogalmát. Egyik legismertebb munkája, az 1917-es Forrás egy hétköznapi piszoár volt, amelyet műalkotásként mutatott be. Duchamp ezzel azt a kérdést vetette fel, hogy mitől válik valami művészetté, és milyen szerepe van ebben az alkotó döntésének.

A most díjazott installáció hasonló gondolatot visz tovább, a mindennapos használat jut eszünkbe egy pénzérméről, amelyhez szintén tud kapcsolódni az alkotás, és az üzenethez is, hogy egy ilyen érme, amit minden nap látunk, jóval többet jelenthet egy csoportnak, amiben rengeteg erő rejlik. Brognon és Rollin szintén hétköznapi tárgyakat emel művészeti környezetbe, az érmékhez kapcsolódó emberi történetek adják az alkotás elemi voltát.

A díj idei kiadásának összértéke 90 ezer euró, amelyből a győztes művészpáros 35 ezer eurós támogatásban részesül. A négy döntős munkáit 2027. február 7-ig ingyenesen tekintheti meg a közönség a párizsi Modern Művészetek Múzeumában.

Ami az egyik embernek csupán egy újabb nap, az a függőségből felépülő számára komoly személyes eredmény, akár mérföldő lehet. Az összegyűjtött érmék mögött nem csak számok állnak, hanem emberi sorsok, és ezeknek a sorsoknak állított emléket a művészpáros. 

 

installációdíjalkotásérmékművészetSzóljon hozzá!

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