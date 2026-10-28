A józanságért folytatott küzdelmet örökíti meg ez a díjnyertes műalkotás

Egyetlen érme sem eshet le

Az installáció játékautomatákra emlékeztető szerkezetből áll. Az ilyen gépekbe a játékosok érméket dobnak, hogy az automata mozgása során több érme lehulljon az egy bedobott érméért. A műalkotás azonban máskén működik, a szerkezetek működésbe lépnek, de az érmék nem hullanak le.

Az alkotás a függőségből való felépülés törékenységét érzékelteti. Az érmék folyamatosan egyensúlyoznak, akárcsak azok az emberek, akik számára a józanság megőrzése olykor mindennapos erőfeszítést jelenthet. A gépek mozgása a bizonytalanságot és a várakozást idézi meg, miközben a tárgyak mozdulatlansága az addig megtett út bizonyosságára utal.

A kiállításnak van egy másik, különösen személyes eleme is. Három lámpa fényerejét egy Kate nevű nő irányítja távolról, aki a művészek beszámolója szerint nyolc éves józan. Amikor a függőséggel kapcsolatban feljönnek bionyos érzések, emlékek, egy alkalmazás segítségével megváltoztathatja a fényeket. A kiállítótér hangulata ezzel egy felépülő aktuális lelkiállapotához kapcsolódik.

Az alkotás ezzel olyan tapasztalatot érzékeltet, amely a külvilág számára gyakran láthatatlan. A józanság nem egyetlen pillanatban megszülető eredmény, hanem hosszú folyamat, amelyben minden újabb napnak jelentősége van.

– írta a The Art Newspaper.

A társadalom peremére szorult emberek történetei érdeklik az alkotókat

Brognon és Rollin művészetében visszatérő téma az idő múlása, a bezártság, a várakozás és az emberi kiszolgáltatottság. Alkotásaikhoz gyakran hosszabb kutatómunkát végeznek, és személyesen is kapcsolatba kerülnek azokkal, akiknek a történetét feldolgozzák. Munkáik a szobrászat, a fotográfia, a videóművészet és az installáció határterületein mozognak. A hétköznapi tárgyakat sokszor eredeti környezetükből kiemelve, új összefüggésben mutatják be.

A józansági érmék esetében is ez történik: a látszólag jelentéktelen fémdarabok a közös teljesítmény és közös tapasztalat hordozóivá válnak.

A művészpáros alkotásai már számos jelentős nemzetközi gyűjteménybe bekerültek, többek között a párizsi Pompidou Központ, a luxemburgi Mudam és a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményébe.