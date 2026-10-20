Három év után új esélyt kaphatna, aki etikai vétséget követett el a színházban?

Az eljárás időzítése szintén lényeges. – Gyakorlati csapda a határidő – figyelmeztet Muri Henrietta. Az azonnali hatályú felmondás jogát az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni; bűncselekmény esetén a törvény külön szabályt állapít meg. A kivizsgálásnak tehát alaposnak kell lennie, de a határidőket is szem előtt kell tartani.

Művészi vezetés vagy hatalmi visszaélés?

Az etikai szabályozás egyik fontos feladata, hogy különbséget tegyen a szakmailag indokolt vezetői döntések és a hatalommal való visszaélés között. A színházi munkában természetes, hogy a próbafolyamat során különböző művészi elképzelések ütköznek és a rendező kritikát fogalmaz meg.

– A határozott művészi vezetés, a szakmai kritika vagy a magas szakmai elvárás önmagában természetesen nem etikai vétség

– fogalmaz Bodor Johanna. A probléma akkor kezdődik, ha valaki a szakmai vagy vezetői pozícióját megfélemlítésre, megalázásra, kiszolgáltatottságának kihasználására vagy szakmailag nem indokolható követelések kikényszerítésére használja.

A munkajogi szabályozás oldaláról Muri Henrietta az általános magatartási követelményeket emeli ki: – A jogok gyakorlása során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.

Szankció és szakmai rehabilitáció

Az etikai szabályozás egyik legnehezebb kérdése, hogy milyen következményei legyenek egy etikai vétségnek és

milyen feltételekkel legyen lehetőség a későbbi szakmai visszatérésre.

A munkajogi következményeket ettől külön kell kezelni: egy etikai szabályzat önmagában nem teremthet olyan szankciót, amelyre a jog nem ad lehetőséget. – A jogkövetkezményeknél két szintet kell elkülöníteni – mondja Muri Henrietta. A munkaviszony megszüntetése a kötelezettségszegés súlyától függően felmondással, súlyos esetben azonnali hatályú felmondással is történhet, míg az enyhébb, hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának külön feltételei vannak: ezeknek arányosnak kell lenniük, és írásban, indokolással kell közölni őket.

Ahhoz, hogy az etikai szabályok a munkaviszonyban is kikényszeríthetők legyenek, megfelelő munkajogi keretek között kell megjelenniük. Ennek egyik lehetséges módja, ha az egyes színházak saját szabályzatukban rögzítik az előírásokat, kollektív szerződésbe foglalják őket vagy a munkaszerződésben hivatkoznak a keretszabályzatra. A jogi lehetőségek attól is függnek, milyen formában és milyen tartalommal történik a beépítés. A keretszabályzat munkajogi beépítése nélkül is felmerülhet jogi felelősség, ha az adott magatartás jogszabályba ütközik. Ha ugyanis az adott magatartás a Munka törvénykönyvének általános magatartási követelményeit vagy más törvényi kötelezettséget is sért, a jogkövetkezmény alapja maga a jogszabály lehet. Ilyenkor az etikai kódex abban segíthet, hogy pontosabban meghatározza, milyen magatartás várható el a színházi szakmában.

A szakmai rehabilitáció kérdésével kapcsolatban Bodor Johanna arra hívja fel a figyelmet, hogy a tervezet a későbbi újrakezdés lehetőségével is számol:

A mentesítés elve is szerepel a jelenlegi tervezetben. A munkaanyag hároméves időszakkal számol: ha ezalatt nem történik újabb etikai vétség, lehetőség nyílhat a mentesítésre, a részletszabályok azonban még egyeztetés alatt állnak.

A mentesítés nem jelent automatikus visszatérést a szakmába. Egy új megbízásról az intézményvezető dönt, akinek mérlegelnie kell a társulat véleményét, a korábbi esetből levonható következtetéseket és az adott helyzet egyéb körülményeit. – Az esetleges ismételt etikai probléma miatti felelősség ugyanis legalább annyira az övé lesz, mint a tényleges elkövetőé.

A keretszabályzat szerinti mentesítés mindemellett nem érinti az esetleges jogszabályi vagy büntetőjogi következményeket

– teszi hozzá Bodor Johanna.

A keretszabályzatnak a szakmai és társadalmi elvárások változásait is követnie kell. Muri Henrietta szerint ebben az általános magatartási szabályok adhatnak kapaszkodót: az olyan alapelvek, mint a jóhiszeműség, a tisztesség és az emberi méltóság tisztelete, időtállóak, de gyakorlati jelentésük az új helyzetekkel együtt változhat. A kiszámíthatóság érdekében ezért fontos az etikai szabályzatok rendszeres, átlátható felülvizsgálata, valamint az, hogy az érintettek időben értesüljenek a változásokról. Így mindenki számára világos maradhat, milyen magatartás várható el tőle és mikortól kell az új szabályokat alkalmazni.

Közös célok, eltérő megközelítések

A Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) lapunknak adott válaszaiból kiderül: mindkét szervezet szükségesnek tartja a színházi szakmát érintő kérdések rendezését, de eltérően látják az ehhez vezető utat. A vita egyik központi eleme, hogy az MTT szerint a kulturális javaslatcsomag előkészítésébe nem vonták be megfelelően a szervezetet, az MSZT viszont úgy látja, hogy a közös munka lehetősége nyitva állt.

Az MSZT szerint a május 15-i szakmai fórumra az MTT is meghívást kapott, képviselői pedig részt vettek az eseményen. A munkacsoportokban több, az MTT-hez tartozó intézmény szakemberei is dolgoztak. Az MSZT szerint ez azt mutatja, hogy a javaslatok kidolgozásakor nem a szervezeti hovatartozás, hanem a szakmai részvétel számított. Az MTT ugyanakkor azt kifogásolja, hogy a meghívás kevesebb mint huszonnégy órával a fórum előtt érkezett, és a szervezetnek nem nyílt lehetősége saját álláspontja bemutatására.

Az egyéni részvétel mellett szükség lett volna arra is, hogy társaságunk a teljes tagságával egyeztetve, szervezeti szinten hozzájárulhasson a javaslatcsomag előkészítéséhez

– írta az MTT, amely szerint az érdemi egyeztetés lehetősége még utólag is megteremthető.

A nézetkülönbség az elmúlt tizenhat év megítélésére is kiterjed. Az MSZT szeptemberi közleményében az önkritikát, az önvizsgálatot és a korábbi időszakkal való szembenézést nevezte meg a demokratikus megújulás és a párbeszéd feltételeként. A társaság szerint azt is végig kell gondolni, miként befolyásolhatták a politikai kapcsolatok a szakmai lehetőségeket a kulturális életben.

„A változás számunkra nem azt jelenti, hogy az egyik kapcsolatrendszer helyére egy másik lép, hanem azt, hogy olyan szakmai és intézményi garanciák születnek, amelyek mellett ez a működés nem ismétlődhet meg”

– fogalmazott az MSZT. Hozzátette, hogy az MTT-nek magának kell eldöntenie, milyen következtetéseket von le a saját működésére nézve, és nem kívánja előírni a szervezet számára az önvizsgálat módját. Az MSZT a közleményeken keresztüli üzengetést lezártnak tekinti, és hangsúlyozza: „Mi nem akarunk kettéosztott színházi szakmát. Egy van.”

Az MTT szintén fontosnak tartja az elmúlt tizenhat év értékelését, de konkrétabb megközelítést sürget. „Az önvizsgálatnak valamennyi szakmai szervezet működésében helye van, így a sajátunkban is. Ehhez azonban konkrét ügyeket, döntéseket, eredményeket és elmaradt megoldásokat érdemes számba venni” – írta a szervezet.

Válaszában arra is emlékeztetett, hogy az ágazati kollektív szerződés szükségességéről Pataki András már huszonöt évvel ezelőtt beszélt egy szakszervezeti kongresszuson. Az MTT szerint a megvalósítás szervezeti és jogszabályi feltételei azóta sem álltak össze. A színészkamara létrehozása szintén régóta visszatérő téma: a szervezet szerint ez a kérdés 1990 óta újra és újra felmerül. Az MTT úgy véli, ezekben a kérdésekben is közös munkára van szükség ahhoz, hogy a régóta megfogalmazott igényekből megvalósítható javaslatok szülessenek.

A két társaság a szakmai együttműködés jövőjéről sem egyformán nyilatkozik. Az MTT felidézte, hogy 2025-ben a Nemzeti Színházban közös elnökségi ülést tartottak az MSZT-vel, amelyen folyamatos együttműködésben állapodtak meg. Az MTT szerint az MSZT később elzárkózott ennek folytatásától, de továbbra is kész a közös munkára. „Szeretnénk azonban visszatérni ahhoz a szakmai szándékhoz, amely akkor közös asztalhoz ültetett bennünket” – írták.

Az MTT a finanszírozási és foglalkoztatási rendszer átalakítását, valamint egy új előadó-művészeti törvény kidolgozását is szükségesnek tartja. Álláspontja szerint a szabályozás megújítása lehetőséget teremtene az ágazati etikai kérdések rendezésére is. A szervezet hangsúlyozza, hogy az egységes etikai szabályozás kialakításához a teljes szakma bevonására van szükség, és ebben partner kíván lenni.