Búcsút intett a Nightwishnek a bájos metálistennő



Marco Hietala távozása is nagy veszteség volt



A zenekar történetének másik fontos fordulópontját Marco Hietala 2021-es távozása jelentette. A basszusgitáros és énekes nemcsak hangszeres játékával, hanem karakteres hangjával is meghatározó szerepet töltött be a Nightwish zenéjében.

Duettjei és a zenekar hangzását gazdagító vokális megoldásai különösen emlékezetessé tették a jelenlétét.

Hietala 2021 januárjában jelentette be, hogy elhagyja a zenekart és visszavonul a nyilvánosságtól. Döntését részben a zeneiparral kapcsolatos kiábrándultságával, részben személyes nehézségeivel indokolta. Nyilatkozatában arról is beszélt, hogy új inspirációkra van szüksége, és időt akar adni magának a továbblépéshez. Kiemelte, hogy döntését nem a zenekarvezető Tuomas Holopainen elleni konfliktus motiválta.

Marco Hietala már korábban kilépett a Nightwisből Forrás: Wikipédia

A Nightwish a basszusgitáros távozása után is folytatta a munkát, és később új taggal egészítette ki a felállást, a zenekar pedig Floor Jansen távozása ellenére is bizakodóan tekint a jövőbe. A finn banda fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli, és 2027-ben ismét stúdióba vonul, hogy elkészítse következő nagylemezét.

Az új énekes személyéről egyelőre nem közöltek részleteket, így az is nyitott kérdés, ki veszi át Floor Jansen helyét a zenekarban.

A pótlás minden bizonnyal nehéz lesz, hiszen Jansen széles hangterjedelmű énekhangja a lírai finomságtól az operai magasságokon át a rock és a metál elementáris erejéig terjed. Az énekesnő sokoldalúságával a Nightwish szimfonikus, nagyívű kompozícióinak és súlyosabb metalhangzásának egyaránt meghatározó előadójává vált.