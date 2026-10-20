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Búcsút intett a Nightwishnek a bájos metálistennő

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Az idehaza is jól ismert finn Nightwish zenekar bejelentette, hogy tizenhárom év után külön utakon folytatja munkáját Floor Jansennel. A holland énekesnő 2013-ban lett a finn szimfonikus metál csapat hivatalos tagja, és három stúdióalbum elkészítésében vett részt. A búcsú mindkét fél közlése szerint közös döntés eredménye, amelyet a jövőbeli művészi célok indokolnak. A zenekar ugyanakkor egyértelművé tette: a frontember távozása nem jelenti a Nightwish végét, sőt 2027-ben már új lemezen dolgoznának.

Balázs D. Attila
2026. 10. 20. 12:50
Floor Jansen, a Nightwish énekesnője
Floor Jansen, a Nightwish énekesnője Forrás: Floor Jansen Facebook oldala


Marco Hietala távozása is nagy veszteség volt


A zenekar történetének másik fontos fordulópontját Marco Hietala 2021-es távozása jelentette. A basszusgitáros és énekes nemcsak hangszeres játékával, hanem karakteres hangjával is meghatározó szerepet töltött be a Nightwish zenéjében. 

Duettjei és a zenekar hangzását gazdagító vokális megoldásai különösen emlékezetessé tették a jelenlétét.

Hietala 2021 januárjában jelentette be, hogy elhagyja a zenekart és visszavonul a nyilvánosságtól. Döntését részben a zeneiparral kapcsolatos kiábrándultságával, részben személyes nehézségeivel indokolta. Nyilatkozatában arról is beszélt, hogy új inspirációkra van szüksége, és időt akar adni magának a továbblépéshez. Kiemelte, hogy döntését nem a zenekarvezető Tuomas Holopainen elleni konfliktus motiválta. 

Marco Hietala már korábban kilépett a Nightwisből  Forrás: Wikipédia

A Nightwish a basszusgitáros távozása után is folytatta a munkát, és később új taggal egészítette ki a felállást, a zenekar pedig Floor Jansen távozása ellenére is bizakodóan tekint a jövőbe. A finn banda fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli, és 2027-ben ismét stúdióba vonul, hogy elkészítse következő nagylemezét. 

Az új énekes személyéről egyelőre nem közöltek részleteket, így az is nyitott kérdés, ki veszi át Floor Jansen helyét a zenekarban.

A pótlás minden bizonnyal nehéz lesz, hiszen Jansen széles hangterjedelmű énekhangja a lírai finomságtól az operai magasságokon át a rock és a metál elementáris erejéig terjed. Az énekesnő sokoldalúságával a Nightwish szimfonikus, nagyívű kompozícióinak és súlyosabb metalhangzásának egyaránt meghatározó előadójává vált.

 

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