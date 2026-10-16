33 éve alakult meg az a korszakalkotó norvég rockzenekar, aminek magyar származású volt a frontembere

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A rockzene históriájának egyik legkülönösebb sorsszerűsége, hogy az északi gótikus metál úttörője, a norvég Theatre of Tragedy napra pontosan ugyanazon az októberi napon alakult meg és oszlott fel 17 év különbséggel. A formáció ráadásul szoros szállal kötődik hozzánk: az alapító frontember, a markáns énekhangú Raymond István Rohonyi ugyanis magyar származású.

Balázs D. Attila
2026. 10. 16. 11:47
Forrás: Theatre of Tragedy

Skandináv melankólia magyar gyökerekkel

Közép-európai szempontból a zenekar legizgalmasabb eleme kétségkívül az alapító-dalszerző, Raymond István Rohonyi személye, aki a mai napig büszkén viseli második keresztneveként az Istvánt. 

Bár az énekes már a norvégiai Stavangerben született, családi háttere és vérvonala Magyarországhoz köti. Szülei az 1970-es években vándoroltak ki Skandináviába, magukkal vive kulturális örökségüket.


Rohonyi elmondása szerint nem beszéli tökéletesen a nyelvet, a családi környezetben a mai napig jelen van a magyar identitás és a hazai rokoni kapcsolatok ápolása.

Az együttes csúcsalbuma, az Aégis

Radikális fordulat az új évezredben

A Theatre of Tragedy örökségét az is egyedivé teszi, hogy a csúcson sem féltek a megújulástól. Az új évezred hajnalán a zenekar teljesen elhagyta az óangol dalszövegeket és a metálos hanghordozást, hogy az indusztriális rock és az elektropop felé forduljon.

Ez a merész váltás szintén egy októberi naphoz kötődik:

 a stílusfordító Musique album ugyanis 2000 októberében jelent meg. Bár a gépies, elektronikus hangzásvilág megosztotta a hagyományos gótikus közönséget, az Image című dal klipje és a modern megközelítés egy teljesen új generációval ismertette meg a stavangeri úttörőket. Bár a tagok útjai később részben elváltak, októberi jubileumaik a zenetörténet egyik legkülönlegesebb lezárásaként maradtak meg az utókor számára.

 

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