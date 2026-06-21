paradise lostgótikus metalgreg mackintoshrock

56 éves lett a gótikus metált megteremtő gitárzseni

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Greg Mackintosh, a brit Paradise Lost úttörő gitárosa és első számú dalszerzője a napokban június 20-án ünnepelte 56. születésnapját. Miközben a rajongók a doom és a gótikus metál királyát éltetik, az ünneplést egy sokkal húsbavágóbb tény is árnyalja: a zenész nemrégiben őszintén vallott egyre intenzívebbé váló egészségügyi problémáiról.

Balázs D. Attila
2026. 06. 21. 19:16
Fotó: ozgur elver Forrás: Paradise Lost Facebook
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A turnézással töltött élet valósága azonban az utóbbi időben utolérte a veterán zenészt. 

A néhány hónapja szinte csontsoványra lefogyott gitárosért komolyan elkezdtek aggódni a rajongók, 

ezért egy nemrég adott nyilatkozatában Mackintosh feltárta, hogy olyan – közelebbről meg nem nevezett – egészségügyi problémákkal küzd, amelyek a könyörtelen koncertnaptár és a stúdiómunka nyomása alatt jelentősen felerősödtek. A gitáros megjegyezte, hogy az élő fellépések (többször jártam Magyarországon is!) fizikai követelményei egyre nehezebbé váltak, ami arra kényszeríti, hogy újraértékelje az úton töltött mindennapjait.
Ezen fokozódó kihívások ellenére Mackintosh kreatív energiája és alkotóvágya teljesen ép maradt. Az az elszántság, amellyel a fizikai nehézségek dacára is színpadra lép, csak még tovább mélyítette a szakmán belüli tiszteletét.

 

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