56 éves lett a gótikus metált megteremtő gitárzseni

A Paradise Lost turnék kíméletlen ára



A turnézással töltött élet valósága azonban az utóbbi időben utolérte a veterán zenészt.

A néhány hónapja szinte csontsoványra lefogyott gitárosért komolyan elkezdtek aggódni a rajongók,

ezért egy nemrég adott nyilatkozatában Mackintosh feltárta, hogy olyan – közelebbről meg nem nevezett – egészségügyi problémákkal küzd, amelyek a könyörtelen koncertnaptár és a stúdiómunka nyomása alatt jelentősen felerősödtek. A gitáros megjegyezte, hogy az élő fellépések (többször jártam Magyarországon is!) fizikai követelményei egyre nehezebbé váltak, ami arra kényszeríti, hogy újraértékelje az úton töltött mindennapjait.

Ezen fokozódó kihívások ellenére Mackintosh kreatív energiája és alkotóvágya teljesen ép maradt. Az az elszántság, amellyel a fizikai nehézségek dacára is színpadra lép, csak még tovább mélyítette a szakmán belüli tiszteletét.