Tizenöt évesen ő is részt vett a szabadságharcban, most festményeken elevenedik meg személyes története

Tíz festmény idézi fel 1956 emlékét

Az ünnepi rendezvény keretében nyílik meg Gödi Vass István festőművész Tíz kép, egy sors című kiállítása. A tárlat tíz olajfestményből álló ciklussal állít emléket az 1956-os forradalomnak, a festményeket pedig a József Attila Színház archívumából származó, az 1950-es és 1960-as évekből fennmaradt fényképek egészítik ki.

Forrás: József Attila Színház

A kiállítás a József Attila Színház, az aszódi Petőfi Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, valamint a Vass Art Gallery együttműködésében valósul meg. A tárlatot Asztalos Tamás, az aszódi Petőfi Múzeum igazgatója mutatja be.

A kiállítás különleges személyes kötődése, hogy

alkotója maga is átélte a forradalom eseményeit.

Gödi Vass István tizenöt évesen szabadságharcosként vett részt az 1956-os eseményekben, mint azt közösségi oldalán írja:

Tóth Ilonka a Péterfy Sándor utcai kórházban ápolta a harcokban sérült sebesülteket, ahova mi apámmal – a nemzetőrökkel – szállítottunk élelelmet egy "csőrös Csepel" teherautóval. Később a Markó utcai börtönben is láttam őt egy pillanatra.

A festőművész helytállásáért 1991-ben 1956-os Emlékérmet kapott.

56 csepp vér a József Attila Színházban

Az október 23-i program kiemelt eseménye Horváth Péter és Mihály Tamás 56 csepp vér című musicaljének díszbemutatója. Az előadást Olt Tamás rendezésében este 19 órakor tartják. A produkció egyszerre kapcsolódik a színház hetvenéves jubileumához és az 1956-os forradalom évfordulójához.

A történet 1956 októberében, egy határ menti településen játszódik. Miközben a helyi hatalom bált rendez, megérkezik a forradalom híre, és egyik napról a másikra felborítja a megszokott rendet. A középpontban Juli és Robi szerelme áll: a lány a hatalom oldalán álló családból származik, a fiú pedig kitelepített értelmiségi.

Kapcsolatukat a politikai szembenállás és a történelmi események sodrása is próbára teszi.

A musical a forradalmat nemcsak történelmi eseményként, hanem az egyéni sorsokat átformáló tapasztalatként idézi fel. Juli és Robi történetében a szerelem és a hűség kérdése összefonódik a szabadságvággyal, miközben a korszak konfliktusai személyes döntések elé állítják a szereplőket.

A színház feladata nem az emlékezés, hanem az élő történetmesélés. Történeteket kell mesélnie, kérdéseket kell feltennie, meg kell ráznia a nézőt, el kell gondolkodtatnia, ugyanakkor felemelnie, szórakoztatnia és érzelmileg is megérintenie

– fogalmazott Olt Tamás rendező.