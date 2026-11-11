Tüntetők fogadták Anna Netrebko bonni fellépését, újra fellángolt a vita az orosz művészek bojkottjáról

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Telt ház fogadta Anna Netrebkót a bonni operaházban, az épület előtt azonban Ukrajna-párti tüntetők tiltakoztak az orosz szoprán fellépése ellen. A Westdeutscher Rundfunk (WDR) beszámolója szerint a demonstrálók az énekesnő korábbi Putyin-támogatását és azt kifogásolták, hogy nem határolódott el kellő egyértelműséggel az orosz elnök politikájától, noha 2022-ben elítélte az Ukrajna elleni háborút. Az operaház vezetése ennek ellenére kitartott a meghívás mellett. Az eset egy szélesebb konfliktus része: az orosz művészek és kulturális intézmények nemzetközi szereplése a háború kitörése óta számos alkalommal vált viták tárgyává, karmesterek, balettegyüttesek és kulturális intézmények fellépéseit is törölték vagy veszélybe sodorták.

Ménes Márta
2026. 11. 11. 18:05
Tüntetők fogadták Anna Netrebko bonni fellépését, újra fellángolt a vita az orosz művészek bojkottjáról
Anna Netrebko fellépését tiltakozók várták Bonnban Fotó: Vladimir Shirokov

Prágában 2023-ban politikai nyomás hatására mondták le Netrebko tervezett koncertjét: a város vezető koalíciójának pártjai érzéketlennek tartották volna az orosz szoprán szerepeltetését az Ukrajna elleni háború idején. A koncert szervezői és a művész menedzsmentje végül közösen állapodtak meg a lemondásról. Netrebko ugyanakkor más jelentős európai operaházakban továbbra is fellépett, így pályája nem szakadt meg, de szerepléseit továbbra is kísérik a politikai és közéleti viták.

„Orosz művészeken számon kérni Putyin döntéseit röhejes”

A Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, Ókovács Szilveszter a háború kitörése után is ellenezte az orosz művészek politikai alapon történő bojkottját. 2022-ben a Mandinernek arról beszélt, hogy szerinte „orosz művészeken számon kérni Putyin döntéseit röhejes”, és az orosz kultúrát nem szabad összemosni az ország politikai vezetésével. 2025 márciusában Ókovács Anna Netrebko budapesti fellépésének megtartása mellett is érvelt, miután Sándor Fegyir ukrán nagykövet levélben kérte a március 23-ra tervezett, Yusif Eyvazovval közös áriaest lemondását. A főigazgató válaszában azt írta, hogy „az opera nem politikai termék, nem is harcászati. A művészek sem politikusok, nem is katonák.” Netrebkóról pedig azt állította, hogy „sosem politizál”. Az előadást végül megtartották.

Gergijev és a Bolsoj is a bojkott célpontjává vált

Netrebko esete egy szélesebb európai folyamatba illeszkedik: a háború kitörése után több kulturális intézmény is felülvizsgálta az orosz művészekkel és társulatokkal fenntartott kapcsolatait. A döntések hátterében az érintettek Putyinhoz fűződő viszonya, a háborúval kapcsolatos álláspontja vagy az orosz állami intézmények szerepe állt.

Az egyik legismertebb példa Valerij Gergijev karmesteré, akit 2022 márciusában Münchenben menesztettek a Müncheni Filharmonikusok éléről, miután nem határolódott el egyértelműen az Ukrajna elleni háborútól. A milánói Scala és a hamburgi Elbphilharmonie is lemondta vele tervezett fellépéseit, a Rotterdami Filharmonikusok pedig megszüntették vele az együttműködést.

A bojkott az orosz társulatokat is érintette: a londoni Royal Opera House 2022 februárjában lemondta a moszkvai Bolsoj Balett tervezett vendégjátékát, amely 21 előadást foglalt volna magában. A döntés hátterében az Ukrajna elleni orosz invázió állt.

 

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