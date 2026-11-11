Apróságok 7,5 millió forintért: véget ért a legritkább magyar bélyegek árverése

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Illetékkel együtt hét és fél millió forintért kelt el a híres Nagymánya tévnyomat és meglepetésre az 1949-es Lánchíd III. blokk vágott változata is. A legendás Fordított Madonna bélyeg az élő árverés után talált gazdára szintén eszméletlen áron.

Balázs D. Attila
2026. 11. 11. 4:55
Apróságok 7,5 millió forintért: véget ért a legritkább magyar bélyegek árverése
A legendás Nagymánya-bélyeg, amit a Felvidék visszatérése szült. Most 7,5 millió forintért kelt el egy árverésen. Forrás: Darabanth

Nem minden tétel talált azonban gazdára. Az 1939-es Bethlen blokkpár vágott, két-két blokkot tartalmazó ívsarki összefüggései, valamint az 1940-es Mátyás blokk vágott változata sem kelt el az élő árverésen. Ezek a ritkaságok csak elvétve bukkannak fel a piacon, így a következő napokban még kiderülhet, hogy a rögzített kikiáltási áron sikerül-e új tulajdonost találniuk. 

A magánhotelpostájáról, és annak bélyegeiről is híres erdélyi ősüdülőhelyet, a Hohe Rinnét, azaz Szebenjuharost ábrázoló eredeti 19. századi fotográfiákért se indult licitharc.

Több mint 58-szoros áron talált új gazdára a Zsolnay tulipánkehely

Az auciósház legutóbbi kiárverésén felbukkant egy különleges, 1897–1899 körül készült Zsolnay tulipánkehely is, amely már csak a korából fakadóan is sok mindent megélt, ennek ellenére rekordot döntött. 

Az 536. aukciónkon mindössze 12 000 forintos kikiáltási árról indult, ám a licitálók elszánt versengésének köszönhetően végül egészen 700 000 forintos leütési árig jutott

 – közölte a Darabanth.
 

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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