Megvan, ki vezeti átmenetileg a debreceni Csokonai Színházat
Ferenczy Csaba, a Csokonai Nemzeti Színház produkciós igazgatója látja el átmenetileg az intézmény vezetői feladatait – derül ki Debrecen polgármestere, Papp László Facebook-bejegyzéséből. Vadász Dániel távozásának előzménye, hogy a társulat bizalmi szavazásán a voksolók többsége nem támogatta igazgatói megbízatásának folytatását: 160-an szavaztak ellene, 73-an mellette.
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