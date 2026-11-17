A csoport egy olyan lehetséges forgatókönyvet vázol fel, amely szerint valaki előbb heroint juttatott a zenész szervezetébe, majd a halálos lövést leadva öngyilkosságnak rendezte be a helyszínt. A ruházaton talált vérnyomokat és egy állítólagos injekciós nyomot is ennek az elméletnek a részeként értelmezik. Fontos azonban, hogy mindez a tanulmány szerzőinek következtetése. A kutatók által felvetett részletek nem jelentik azt, hogy a gyilkosságot bizonyították volna.

A rendőrség nem nyitja újra az ügyet

A kutatócsoport 2025 novemberében ismertette megállapításait a seattle-i rendőrség vezetésével. A találkozón részt vett Shon Barnes akkori rendőrfőnök, valamint a rendőrség más vezetői is. A kutatók szerint a megbeszélésen szóba kerültek az általuk azonosított ellentmondások, köztük a bal kézen hiányzó vérnyomok. Barnes később vitatta azt az értelmezést, hogy elismerte volna az eredeti vizsgálat hibáit. A korábbi rendőrfőnök azt is hangsúlyozta, hogy nem ismeri személyesen az 1994-es ügy teljes dokumentációját.

A rendőrség 2026. január 27-én írásban jelezte a kutatóknak, hogy nem kívánja újranyitni az ügyet. A hatóság továbbra is kitart az 1994-es vizsgálat, illetve a 2014-es felülvizsgálat következtetése mellett. A King County halottkémi hivatala szintén közölte: egyelőre nem lát olyan új bizonyítékot, amely indokolná a halál okának felülvizsgálatát. A vita azonban ezzel nem ért véget.

A kutatók panaszt nyújtottak be a Seattle Office of Police Accountability nevű szervezethez, amely a rendőrség működésével kapcsolatos bejelentéseket vizsgálja. A panasz arra irányul, hogy a rendőrség valóban érdemben megvizsgálta-e az újonnan bemutatott anyagokat, mielőtt elutasította az ügy újranyitását.

Újabb dokumentumok kerültek elő

2026. szeptember 1-jén a seattle-i rendőrség

négy korábban nem publikált adminisztratív dokumentumot tett közzé a Cobain halálakor használt Remington puskával kapcsolatban.

A dokumentumok között szerepelnek a fegyver nyilvántartásával, átadásával és leltározásával kapcsolatos iratok. A közzététel újabb érdeklődést váltott ki, de a rendőrség nem közölte, hogy ezek az iratok megváltoztatnák a korábbi következtetéseket. A fegyvert egyébként 2022-ben megsemmisítették, a család kérésére. A dokumentumok tehát nem bizonyítják, hogy a fegyverrel kapcsolatban bűncselekmény történt, de a történet újabb részleteit teszik hozzáférhetővé.