Siker kapujában elvérzett zsenik – Miért nem tudták meghódítani Európát Kurt Cobain kedvencei, a seattle-i Screaming Trees rockikonjai?

A Kurt Kobain-kód

Lanegan elindította szólókarrierjét is – 12 saját albumot adott ki pályafutása során –, a debütáló The Winding Sheeten Kurt Cobain és Krist Novoselic is szerepelt a Nirvanából. A Queens Of The Stone Age öt albumán is ott van a kézjegye, bár a zenekarnak csak 2001 és 2005 volt a tagja.

Érdekesség, hogy a Nirvana a legendává vált 1993-as MTV Unplugged In New York koncertjének záróaktusaként a zenekar kedvencének nevezve tisztelgett Mark Lanegan előtt a Where Did You Sleep Last Night című dalának eljátszásával. De ez sem adott lendületet Európáig.

Ismerik-e őket Magyarországon?

Magyarországon a Screaming Trees soha nem vált tömegjelenséggé,

a zenei rádiók nem játsszák a slágereiket, pedig talán nem rendülnének bele az adók, ha a sok rongyosra játszott, zenei unalomkoktél helyett teret adnának végre más együtteseknek is, akik amúgy is jócskán ütik a mércét.

A hazai zenei közbeszédben és a kilencvenes évek underground rádióiban a grunge-láz elsősorban a Nagy Négyesre (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains) korlátozódott. A Screaming Trees önálló koncertet soha nem adott nálunk, így a hazai közönség élőben nem tapasztalhatta meg a bennük rejlő nyers erőt.

Mark Lanegan 2022-ben bekövetkezett tragikus halála viszont a magyar zenei szaksajtóban is komoly visszhangot váltott ki, rávilágítva arra, hogy a Screaming Trees frontembere a rocktörténet egyik legkarizmatikusabb hangja volt, akit a nagy grunge-generáció Tom Waitseként is emlegettek.