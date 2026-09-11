Budapest pénzügyi vesszőfutása: továbbra is a csőd szélén táncol a főváros

A kérés nyomán Budapest június közepéig haladékot kapott a befizetésre. A főváros számára ez ugyan átmeneti lélegzetvételt jelentett, a konfliktust azonban nem rendezte: mindössze néhány héttel tolta ki azt a pillanatot, amikor újra dönteni kellett a több tízmilliárd forintos fizetési kötelezettségről. A vita ezt követően már nem az Orbán-kormánnyal, hanem az új, Tisza vezette kormánnyal folytatódott. Júniusban újabb halasztás következett:

a pénzügyminiszter módosította a főváros szolidaritási hozzájárulásának ütemezését.

A korábban áprilisra előírt 37,1 milliárdos, illetve a júliusra eső 11,7 milliárdos részletet lenullázták, az októberi részletet viszont 86 milliárd forintra emelték. A megoldás tehát ismét nem a kötelezettség eltörlése, hanem annak átütemezése lett.

Karácsony Gergely közben már nemcsak a fizetés átütemezését, hanem a szolidaritási hozzájárulás egész rendszerének megszüntetését sürgette. A főváros és a kormány közötti vita így továbbra is ugyanazon a tengelyen mozgott: Budapest szerint a befizetés ellehetetleníti a város működését, miközben a kormány a főváros finanszírozását és a hozzájárulás rendszerét másként ítélte meg. Júniusban a kormány újabb haladékot biztosított,

vagyis a korábban kialakult válságkezelési mechanizmus lényegében tovább működött.

A konfliktus nyáron a bíróságokon is folytatódott. Júliusban a Fővárosi Ítélőtábla végzése újabb fordulatot hozott a szolidaritási hozzájárulás ügyében, amelyet Karácsony Gergely a főváros számára kedvező fejleményként értékelt. Kiss Ambrus ugyanakkor nemrég közölte, szeptember második feléig megállapodásra kell jutnia a kormánynak és a fővárosnak, különben komoly likviditási problémával nézhet szembe Budapest. A főváros számlája akkor, alig több mint egy héttel ezelőtt már mínusz 64 milliárd forinton állt, miközben szeptember végén több mint százmilliárd forintnyi hitelt kellene visszafizetni.