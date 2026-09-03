Szeptemberben dőlhet el Budapest sorsa – veszélybe kerülhetnek a bérek is

A júliusi helyzetben ugyanakkor még azt hangsúlyozta Kiss Ambrus, hogy közvetlen működési veszély nincs, a bérek kifizetése biztosított, a pénzügyi mozgástér azonban jelentősen szűkült. A főváros számlája akkor már mintegy 60 milliárd forintos mínuszt mutatott, amelyet folyószámlahitellel finanszíroztak.

Mostanra azonban a főigazgató már jóval súlyosabb forgatókönyvet vázolt fel: szerinte szeptember második felében elérkezhet az a pont, amikor Budapest likviditása ténylegesen összeomolhat.

A kormánytól várják a megoldást

Kiss Ambrus szerint a helyzetre a kormány és a főváros közötti megállapodás jelenthetne megoldást. A vita egyik központi eleme a szolidaritási hozzájárulás összege, amelynek mértéke miatt a főváros korábban bírósági eljárásokat is indított. A főigazgató szerint peren kívüli egyezség akkor születhetne, ha a felek a szükséges forrásokról meg tudnának állapodni.

A számok alapján azonban Budapestnek már nincs sok ideje.

Kiss Ambrus közlése szerint az idén eddig 30 milliárd forintot fizettek ki szolidaritási hozzájárulásként, október közepéig pedig további 86 milliárd forint befizetése esedékes.

A főváros korábban már abban bízott, hogy a kormány által biztosított haladék időt teremt a finanszírozási vita rendezésére. A haladék indoklása szerint éppen Budapest működőképességének megőrzése és pénzügyi helyzetének rendezése miatt volt szükség az átütemezésre.

A tárgyalások azonban egyelőre nem hoztak áttörést. A június eleji egyeztetésen Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségével közösen tárgyalt a kormány képviselőjével, a főváros pénzügyi helyzetének rendezésében azonban akkor sem sikerült eredményt elérni. Ráadásul a főváros későbbi beszámolója szerint a főpolgármester az egyeztetésen nem is vetette fel a város pénzügyi problémáit.