Több mint kétszázmillió forintot vont meg Csepeltől a pénzügyminiszter, a polgármester magyarázatot vár
Közel 226 millió forinttal csökkentette Csepel állami támogatását egy miniszteri döntés – közölte Borbély Lénárd polgármester. A kerület vezetője szerint a csökkentés okait nem ismerik, miközben a kötelező önkormányzati feladatokban nem történt olyan változás, amely ezt indokolná. A polgármester levélben fordult a pénzügyminiszterhez, hogy részletes tájékoztatást kapjon az elvonás okairól.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!