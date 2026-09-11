Halász Bence szokatlan lebonyolítás mellett győzné le Budapesten a kanadai óriást

Két sorozat után ketten kiesnek, majd az utolsó, negyedik sorozatban már csak az addigi legjobb négy eredmény birtokosa léphet a dobókörbe.
Nincs helye a hibázásnak.
– kommentálta a különleges formátumot Halász, aki az Eb-n az ötödik sorozatban dobta az új magyar csúcsot.
Atlétikai világdöntő, a férfi-kalapácsvetés erősorrendje az idei legjobb eredmények alapján
Magyar atléták a világdöntő pénteki programjában
A világdöntő programja pénteken 19.08 órakor a 4x100 méteres vegyes váltóval rendelkezik, amelyben indul magyar staféta is. Később Molnár Attilának és Enyingi Patriknak is szurkolhatunk, akik 400 méteres síkfutásban az elődöntőben futnak. Női 100 m gáton az elődöntő mellett a finálét is a nyitónapon rendezik, itt Kozák Luca indulhat.
Az első nap programja
- 19.08 4x100 m vegyes váltó
- 19.13 női magasugrás
- 19.19 férfi 400 m elődöntők
- 19.23 férfi-kalapácsvetés
- 19.38 női 400 m elődöntők
- 20.04 női 100 m gát elődöntők
- 20.08 férfi rúdugrás
- 20.21 férfi 110 m gát elődöntők
- 20.36 férfi 5000 m
- 20.53 női távolugrás
- 20.57 női 800 m elődöntők
- 21.20 női 100 m gát döntő
- 21.49 férfi 110 m gát döntő
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