Halász Bence szokatlan lebonyolítás mellett győzné le Budapesten a kanadai óriást

Két sorozat után ketten kiesnek, majd az utolsó, negyedik sorozatban már csak az addigi legjobb négy eredmény birtokosa léphet a dobókörbe.

Nincs helye a hibázásnak.

– kommentálta a különleges formátumot Halász, aki az Eb-n az ötödik sorozatban dobta az új magyar csúcsot.

Atlétikai világdöntő, a férfi-kalapácsvetés erősorrendje az idei legjobb eredmények alapján Halász Bence (magyar) 84,25 méter Ethan Katzberg (kanadai) 83,64 Yann Chaussinand (francia) 82,44 Mihajlo Kohan (ukrán) 82,38 Pawel Fajdek (lengyel) 82,09 Merlin Hummel (német) 81,74 Rudy Winkler (amerikai) 81,12 Volodymyr Myslyvcuk (cseh) 80,69

Magyar atléták a világdöntő pénteki programjában

A világdöntő programja pénteken 19.08 órakor a 4x100 méteres vegyes váltóval rendelkezik, amelyben indul magyar staféta is. Később Molnár Attilának és Enyingi Patriknak is szurkolhatunk, akik 400 méteres síkfutásban az elődöntőben futnak. Női 100 m gáton az elődöntő mellett a finálét is a nyitónapon rendezik, itt Kozák Luca indulhat.

Az első nap programja