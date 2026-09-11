Halász Bence szokatlan lebonyolítás mellett győzné le Budapesten a kanadai óriást

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A budapesti atlétikai világdöntő újra hazánkba hozta a sportág legnagyobb csillagait. Az első ízben megrendezett csúcsesemény első versenynapján zajlik az egyetlen versenyszám, ahol reális magyar győzelmi esély is van: férfi-kalapácsvetésben Halász Bence érte el idén a legjobb eredményt. Halász immár Európa-bajnok és magyar csúcstartó is, viszont az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg bizonyos szempontból előnyösebb helyzetben van nála.

Koczó Dávid
2026. 09. 11. 5:00
Halász Bence Európa-bajnokként és a világ idei legjobb eredményének birtokosaként versenyezhet a budapesti atlétikai világdöntőn, Ethan Katzberg is a mezőnyben Fotó: AFP/Ben Stansall
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Két sorozat után ketten kiesnek, majd az utolsó, negyedik sorozatban már csak az addigi legjobb négy eredmény birtokosa léphet a dobókörbe.

Nincs helye a hibázásnak.

– kommentálta a különleges formátumot Halász, aki az Eb-n az ötödik sorozatban dobta az új magyar csúcsot.

Atlétikai világdöntő, a férfi-kalapácsvetés erősorrendje az idei legjobb eredmények alapján

  1. Halász Bence (magyar) 84,25 méter
  2. Ethan Katzberg (kanadai) 83,64
  3. Yann Chaussinand (francia) 82,44
  4. Mihajlo Kohan (ukrán) 82,38
  5. Pawel Fajdek (lengyel) 82,09
  6. Merlin Hummel (német) 81,74
  7. Rudy Winkler (amerikai) 81,12
  8. Volodymyr Myslyvcuk (cseh) 80,69

Magyar atléták a világdöntő pénteki programjában

A világdöntő programja pénteken 19.08 órakor a 4x100 méteres vegyes váltóval rendelkezik, amelyben indul magyar staféta is. Később Molnár Attilának és Enyingi Patriknak is szurkolhatunk, akik 400 méteres síkfutásban az elődöntőben futnak. Női 100 m gáton az elődöntő mellett a finálét is a nyitónapon rendezik, itt Kozák Luca indulhat.

Az első nap programja

  • 19.08 4x100 m vegyes váltó
  • 19.13 női magasugrás
  • 19.19 férfi 400 m elődöntők
  • 19.23 férfi-kalapácsvetés
  • 19.38 női 400 m elődöntők
  • 20.04 női 100 m gát elődöntők
  • 20.08 férfi rúdugrás
  • 20.21 férfi 110 m gát elődöntők
  • 20.36 férfi 5000 m
  • 20.53 női távolugrás
  • 20.57 női 800 m elődöntők
  • 21.20 női 100 m gát döntő
  • 21.49 férfi 110 m gát döntő

 

Halász BenceEthan Katzbergvilágdöntőatlétikakalapácsvetés

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