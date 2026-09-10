A férfi rúdugrást a világdöntő első napján, pénteken, 20.08 órakor rendezik a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.
Duplantis megérkezett Budapestre, és egyértelmű ígéretet tett
Megérkezett Budapestre, az atlétikai világdöntőre Armand Duplantis. A svéd világcsúcstartó részvétele sérülés miatt kérdéses volt, a leszállás után viszont ígéretet tett: versenyezni fog pénteken. A magyarországi atlétikai stadionról jó emlékeket ápoló Armand Duplantis nagyon nagy ugrással tenné emlékezetessé az első világdöntőt.
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