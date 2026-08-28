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Máig érzi a csecsemőként átélt szörnyűséget az új világcsúcstartó, aki riválisát is sokkolta

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Két új világrekord is született az atlétikai Gyémánt Liga csütörtöki, zürichi állomásán. A brazil Alison dos Santos a férfi 400 méteres, az amerikai Masai Russell pedig a női 100 méteres gátfutás világcsúcsát döntötte meg.

Wiszt Péter
2026. 08. 28. 9:07
Alison dos Santos, az új világcsúcstartó Fotó: AFP/Fabrice Coffrini
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Dos Santos élete egyébként is rendkívüli: tíz hónapos korában a nagyszülei konyhájában egy forró olajos serpenyő esett a fejére, harmadfokú égési sérülést szenvedett, és négy hónapot kellett kórházban töltenie. A baleset máig látható hegeket hagyott a homlokán, fejbőrén, arcán, mellkasán és karján is, és a Naptól azóta is óvnia kell magát. Bár gyermekként félt közösségbe járni, később szeretettel fogadták, és a támogatás elmondása szerint fontos szerepet játszott a karrierjében. Először cselgáncsozni kezdett, végül az atlétika mellett döntött – mára kiderült, hogy jól tette.

Csütörtök estétől a brazil Alison Dos Santos 45,80 másodperccel tartja a férfi 400 méteres gátfutás világcsúcsát
Csütörtök estétől a brazil Alison Dos Santos 45,80 másodperccel tartja a férfi 400 méteres gátfutás világcsúcsát. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Duplantis, Karalisz és Werro is próbálkozott világrekorddal

A férfiaknál 200 méteren az amerikai Kenneth Bednarek (19,62 mp), 800 méteren pedig a kenyai Emmanuel Wanyonyi (1:41,76 perc) a világ idei legjobbját futotta, bár utóbbi táv ezúttal nem volt Gyémánt Liga-szám. Utóbbi igaz volt a férfirúdugrásra is, amelyen a görög Emmanuil Karalisz hiába ugrotta meg elsőre a 620 centiméteres magasságot, a svéd Armand Duplantis nyert 625 cm-rel. Később mindketten próbálkoztak 632 cm-en, de a világcsúcskísérlet egyiküknek sem sikerült.

A nőknél 100 méteren a Saint Lucia-i Julien Alfred (10,70 mp), 800-on pedig a svájci Audrey Werro (1:53,70 p) ért el országos csúcsot. Utóbbi – akárcsak az amerikai Anna Cockrell 52,13 másodperces eredménye 400 gáton – a világ idei legjobbja, ráadásul már csak 42 századra van a legrégebbi atlétikai világrekordtól, a csehszlovák Jarmila Kratochvílová 1983-as idejétől. A friss Európa-bajnok Werrót Zürichben a Femke Broeders-Bollal való rivalizálás is segíthette: a hollandok gátfutóból lett síkfutója szinte végig tartotta a lépést a svájcival, és végül 1:54,71 mp-es nemzeti rekordot futott.

A zürichi Gyémánt Liga-állomás győztesei:

férfiak:

  • 200 m: Kenneth Bednarek (amerikai) 19,62 másodperc
  • 400 m gát: Alison dos Santos (brazil) 45,80 mp
  • 1500 m: Cole Hocker (amerikai) 3:31,71 perc
  • 3000 m: Parker Wolfe (amerikai) 7:24,43 p
  • súlylökés: Jordan Geist (amerikai) 22,53 méter
  • távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,45 m
  • gerelyhajítás: Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 92,07 m

nők:

  • 100 m: Julien Alfred (Saint Lucia-i) 10,70 mp
  • 100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12,09 mp
  • 400 m gát: Anna Cockrell (amerikai) 52,13 mp
  • 800 m: Audrey Werro (svájci) 1:53,70 p
  • 3000 m akadály: Faith Cherotich (kenyai) 8:55,82 p
  • rúdugrás: Hana Moll (amerikai) 4,90 m
  • magasugrás: Nicola Olyslagers (ausztrál) 2,02 m

A Gyémánt Liga-idény jövő pénteken és szombaton Brüsszelben zárul, majd szeptember 11–13. között Budapesten a világdöntőre kerül sor.

 

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