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Magyar Péter nem akar brüsszelezést, de védett árat és vétót sem

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Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek (V4) nélkül, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a V4 és Írország kormányfői találkozóján, csütörtökön Pozsonyban.

Forrás: MTI2026. 09. 10. 17:56
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Szerinte egy olyan javaslat nem elfogadható, amelyben kevesebb pénz jár, miközben nagyobb a központosítás, illetve újabb és újabb feltételeket támasztanak.

A versenyképességről hangsúlyozta: az EU következő hétéves költségvetésben számszerű javaslatokat akar látni arra vonatkozóan, mennyi támogatást kapnak például Közép-Európában a cégek, akár az orosz gázról, olajról való átállásra vagy a fosszilis energia teljes kivezetésére, illetve tárolókapacitásokra.

Arról is beszélt, hogy hiányolja a szolidaritást Európából. Úgy vélte, pont akkor kezdett elmúlni a szolidaritás az Európai Unióból, akkor kezdték egyre kevésbé komolyan venni a kohéziós politikát, amikor Magyarország és kilenc másik ország 2004-ben csatlakozott.

Hangsúlyozta, a közép-európai népeknek is jár ugyanaz a támogatás, mint amit a korábban csatlakozott országok, például Írország, Spanyolország vagy Portugália megkapott.

Magyar Péter felidézte, hogy nyáron Magyarországnak a Dunán fenékküszöböt kellett építenie a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében, és köszönetet mondott Robert Fico szlovák kormányfőnek, hogy országa segített a dunai vízszint stabilizálásában.

Ugyanakkor megjegyezte, az Európai Unióból nem kérdezték meg, hogy miben segíthetnek, sőt egy-két tagállam „feljelentette Magyarországot” a fenékküszöb miatt.

Hangsúlyozta: ilyen helyzetben szolidaritást kellene gyakorolni.

Robert Fico szlovák kormányfő és vendégei Pozsonyban. Forrás: A szlovák kormány Facebook-oldala  

Nem híve a védett árnak 

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban azt mondta, több tagállamban van vagy volt védett ár az üzemanyagok fölött, de mindenki azt tapasztalta, hogy nem múlik el a válság a Hormuzi-szorosnál, ráadásul Oroszország a történelme során először nem exportál, hanem óriási mennyiségben importál gázolajat.

Jelezte, üzemanyaghiány lépne fel, ha fenntartanák a különböző tagállamok a védett árat, úgyhogy megegyeztek abban, hogy „ez nem mehet tovább”.

Egy az uniós költségvetésre vonatkozó kérdésre kijelentette: a büdzsének fairnek kell lennie. Az nem lehet, hogy éppen a különbségek csökkentésére vonatkozó forrásokat fogják vissza – közölte.

Kifejtette, ugyan a nettó befizetők többet fizetnek be, de ha támogatják a kevésbé fejlett tagállamokat, az a nettó befizetőnek is jó, hiszen ha fejlődnek az EU országai, az a teljes európai piacnak jó.

Úgy vélte, emellett a mezőgazdaságra is oda kell figyelni, ugyanis óriási problémák vannak ebben az ágazatban, az aszály nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte „a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot”.

Egy másik, a Magyarországot napi egymillió eurós büntetés fizetésére vonatkozó kérdésre Magyar Péter azt mondta, ez a bírósági ítélet egy olyan szabályozás miatt született, amelyhez képest már teljesen más a menekültügyi szabályozás Európában.

Ugyanakkor jók az esélyek a megállapodásra, mert „nem arról van szó, hogy Magyarország vétózna vagy zsarolna vagy fenyegetne”, hanem alapvetően a helyzet változott meg Európában – vélekedett.

Kitért rá, Magyarország nem vezette be a migrációs paktumot, el sem kezdte a végrehajtását, ettől függetlenül a kerítésnek és a magyar jogszabályi környezetnek köszönhetően az emberkereskedők tudják, hogy nem az ország felé kell jönni.

Ezért szóba sem jöhet, hogy Magyarország egy kicsit is enyhítsen ezeken a szabályokon

– hangsúlyozta.

Uniós pénzeink kifizetését sürgetik a Patrióták. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport múlt héten benyújtott költségvetési módosító indítványai nyomán a Patrióták európai parlamenti frakciója is a Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli és azonnali kifizetését követeli. A Patrióta frakció szerint nemcsak a helyreállítási alap forrásait, hanem a magyaroktól eddig elvett kohéziós pénzek teljes összegét is feltételek nélkül és azonnal ki kell fizetni a magyar embereknek. A Fidesz-KDNP javaslatai a Közös Agrárpolitika költségvetését is 2,5 milliárd euróval emelnék, ezt a javaslatcsomagot is támogatja a Patrióták frakciója — olvasható lapunkhoz eljuttatott közleményükben. 

Borítókép: Magyar Péter Micheál Martin ír miniszterelnökkel Pozsonyban (Forrás: Magyar Péter X-oldala) 

visegrádi csoportPozsonyV4közép-európai régióMagyar Péter

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