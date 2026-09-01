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barry gibbman szigetbee gees

80 éves lett a popvilág egyik legsikeresebb zeneszerzője és előadója

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Nyolcvanéves lett Barry Gibb, a Bee Gees utolsó élő tagja. A zenetörténet egyik legsikeresebb dalszerzőjét és előadóját nem csupán a testvéreivel alkotott legendás harmóniák, hanem egy jellegzetes, magas fekvésű falzetthang is világszerte felismerhetővé tette. A Stayin’ Alive, a Night Fever, a Secret Love és a How Deep Is Your Love előadója szeptember 1-jén ünnepli születésnapját, miközben szülőhelyén, a Man-szigeten is megemlékeznek a jeles évfordulóról.

Balázs D. Attila
2026. 09. 01. 12:21
Forrás: wiipedia
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A következő állomás már a Saturday Night Fever volt. Az 1977-es filmhez készített soundtrack a Bee Gees történetének legnagyobb kereskedelmi sikerei közé tartozott, és döntő szerepet játszott abban, hogy a diszkó a korszak egyik meghatározó tömegkulturális jelenségévé váljon. A falzett ekkor már nem kísérlet volt, hanem a zenekar hangzásának szerves része. A Stayin’ Alive és a Night Fever pedig olyan dalokká váltak, amelyek néhány hang után azonosíthatók. A Saturday Night Fever soundtrackje öt Grammy-díjat is nyert.
 

Pusztán dalszerzőként is sztár lehetett volna


Barry Gibb azonban nem merült ki a Bee Gees sikereiben. 

Testvéreivel együtt számos más előadónak is írt dalokat – köztük Diana Rossnak Céline Dionnak és Barbra Streisandnak –,  és dalszerzőként olyan pályát épített fel, amely önmagában is kiemelkedő volna. 

A zenetörténeti összesítések szerint tizenhat olyan Billboard Hot 100-listavezető dal fűződik szerzőként vagy társszerzőként a nevéhez, amelyet ő vagy más előadó vitt sikerre.
A Bee Gees közben egy családi történet is volt, amelynek sikerei mellett súlyos veszteségek is jutottak. Maurice Gibb 2003-ban, Robin Gibb pedig 2012-ben halt meg, így Barry maradt a legendás testvértrió egyetlen életben lévő tagja. A zenekar történetéhez hozzátartozik a legfiatalabb fiútestvér, Andy Gibb pályája és korai halála is. Barry az elmúlt években többször beszélt arról, mennyire erősen kötődik továbbra is testvérei emlékéhez.


A Man-sziget sem feledkezik meg róla


A Man-sziget az elmúlt években igyekezett egyre erősebben felidézni a Gibb család örökségét. A születésnap alkalmából szeptember 1-jén Barry Gibb unokatestvérei, Hazel és Justine is a szigeten tartózkodnak. Egy olyan turistacsoporttal érkeztek, amely a Gibb fivérek életét és zenéjét bemutató programon vesz részt. A Manx Radio beszámolója szerint a családtagok úgy vélik, hogy a Man-szigeten még többet lehetne tenni a Bee Gees örökségének megőrzéséért és bemutatásáért. Barry Gibb 2025-ben a Manx Radiónak adott beszélgetésben is arról beszélt, hogy a szigetnek különleges helye van az életében, és hogy a gyermekkori évek mély nyomot hagytak benne.

Barry Gibb pályafutását hat Grammy-díjjal és a Recording Academy életműdíjával is elismerték, 2002-ben pedig testvéreivel, Maurice-szal és Robinnal együtt a Brit Birodalom Rendjének parancsnokává (CBE) nevezték ki.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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