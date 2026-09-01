80 éves lett a popvilág egyik legsikeresebb zeneszerzője és előadója



A következő állomás már a Saturday Night Fever volt. Az 1977-es filmhez készített soundtrack a Bee Gees történetének legnagyobb kereskedelmi sikerei közé tartozott, és döntő szerepet játszott abban, hogy a diszkó a korszak egyik meghatározó tömegkulturális jelenségévé váljon. A falzett ekkor már nem kísérlet volt, hanem a zenekar hangzásának szerves része. A Stayin’ Alive és a Night Fever pedig olyan dalokká váltak, amelyek néhány hang után azonosíthatók. A Saturday Night Fever soundtrackje öt Grammy-díjat is nyert.



Pusztán dalszerzőként is sztár lehetett volna



Barry Gibb azonban nem merült ki a Bee Gees sikereiben.

Testvéreivel együtt számos más előadónak is írt dalokat – köztük Diana Rossnak Céline Dionnak és Barbra Streisandnak –, és dalszerzőként olyan pályát épített fel, amely önmagában is kiemelkedő volna.

A zenetörténeti összesítések szerint tizenhat olyan Billboard Hot 100-listavezető dal fűződik szerzőként vagy társszerzőként a nevéhez, amelyet ő vagy más előadó vitt sikerre.

A Bee Gees közben egy családi történet is volt, amelynek sikerei mellett súlyos veszteségek is jutottak. Maurice Gibb 2003-ban, Robin Gibb pedig 2012-ben halt meg, így Barry maradt a legendás testvértrió egyetlen életben lévő tagja. A zenekar történetéhez hozzátartozik a legfiatalabb fiútestvér, Andy Gibb pályája és korai halála is. Barry az elmúlt években többször beszélt arról, mennyire erősen kötődik továbbra is testvérei emlékéhez.



A Man-sziget sem feledkezik meg róla



A Man-sziget az elmúlt években igyekezett egyre erősebben felidézni a Gibb család örökségét. A születésnap alkalmából szeptember 1-jén Barry Gibb unokatestvérei, Hazel és Justine is a szigeten tartózkodnak. Egy olyan turistacsoporttal érkeztek, amely a Gibb fivérek életét és zenéjét bemutató programon vesz részt. A Manx Radio beszámolója szerint a családtagok úgy vélik, hogy a Man-szigeten még többet lehetne tenni a Bee Gees örökségének megőrzéséért és bemutatásáért. Barry Gibb 2025-ben a Manx Radiónak adott beszélgetésben is arról beszélt, hogy a szigetnek különleges helye van az életében, és hogy a gyermekkori évek mély nyomot hagytak benne.