A világ egyik legjelentősebb kortárs designeseményén mutatkoznak be az MMA művészeti ösztöndíjasai Londonban



Budapestről indult a kezdeményezés



Az Essentia Artis története 2023-ban kezdődött, amikor az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete első alkalommal rendezte meg a kiállítást és a hozzá kapcsolódó programsorozatot a Pesti Vigadóban. Az összművészeti seregszemle különböző művészeti ágakat kapcsol össze: a képzőművészet, az ipar- és tervezőművészet, az építészet, a fotóművészet és a népművészet alkotásai nem elszigetelten, hanem egymással párbeszédben jelennek meg.