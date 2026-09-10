Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)
Kínai vonalról érkezett Magyar Péter új protokollosa
A korábban a Magyar Nemzeti Banknál és az MNB-EduLabnál is dolgozó Szűcs Dóra lett Magyar Péter miniszterelnök egyik protokollosa – értesült a Media1. A szakember nemzetközi ügyekben is jártas, Kínához pedig tanulmányai és korábbi ösztöndíjai, valamint nyelvtudása révén is szoros szakmai szálak fűzik.
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