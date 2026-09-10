Magyarországon kizárólag Pécsett lép fel Ólafur Arnalds
Ólafur Arnalds izlandi zeneszerző, producer és multiinstrumentalista őszi világturnéja részeként két koncertet ad Pécsett. A Falling Apart Together című produkciót október 20-án és 21-én láthatja a közönség a Kodály Központban, Magyarországon és a régióban kizárólag ezen a helyszínen.
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