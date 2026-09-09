Mit ér a konzervativizmus állásfoglalás nélkül?

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Legújabb számával is továbbviszi a konzervativizmus és populizmus kapcsolatáról kibontakozott vitát a Magyar Szemle. Az előző, konzervativizmus és populizmus viszonyát vizsgáló tematikus kiadványt követően ismét több frontot nyitva keresnek válaszokat a szerzők többek között olyan kérdésekre, hogy mit jelent ma konzervatívnak lenni, szüksége van-e a modern társadalomnak autoritásra, vagy, hogy hogyan oldható fel a II. vatikáni zsinat után kialakult katolikus vita az anyaszentegyház liturgikus örökségéről és szellemiségéről.

Juhász Kristóf István
2026. 09. 09. 20:46
Basch Árpád IV. Károly a Szent István-rend ornátusában (1916) című képe Forrás: Wikipedia
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Kecskés Péter a kabbala cim-cum fogalmát, az isteni „visszahúzódás” teremtésteológiai gondolatát követi végig a zsidó misztikától a keresztény teológián át az újkori filozófiáig. A tanulmány arra is rákérdez, miként válhatott egy misztikus teremtéstan a transzcendencia háttérbe szorulását elősegítő modern gondolkodás egyik rejtett mintájává. Kulcsár Géza pedig Hamvas Béla hagyományfogalma és a kereszténység viszonyát vizsgálva figyelmeztet arra, hogy a személyesség, az egyházi közösség és az eucharisztia nem oldható fel egyszerűen egy személytelen hagyomány-metafizikában.

Mindezen írások mellett a közvetlen politikai kérdésektől sem távolodik el a lapszám  A kétkamarás országgyűlés visszaállítása mellett érvel, Csóti György. Nagy Miklós Mihály pedig azt hangsúlyozza, hogy a magyar haderő korszerűsítése nem szűkíthető fegyverbeszerzésekre: szellemi és társadalmi hadikultúra-váltásra is szükség van. Embey-Isztin Antal eközben a hosszútávizmus és a transzhumanizmus technológiai utópiáit bírálja, a földi életfeltételek megőrzését állítva a jövőről való felelős gondolkodás középpontjába.

A Magyar Szemle új számát irodalmi, vallásfilozófiai és művészettörténeti írások teszik teljessé: Tóth László Koncsol László pályáját idézi fel, Hoppál Bulcsú Kecskés Péter Imaginális inkarnációk című vallásfilozófiai kötetét méltatja, Ludmann Mihály pedig Hauszmann Alajos életművét mutatja be halálának századik évfordulóján. A metafizikai rovatban Weöres Sándor Ének a teremtésről című verse kapott helyet.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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