Elszabadultak az indulatok a német parlamentben, egymásnak feszült Weidel és Merz + videó

A kancellár figyelmeztetett, hogy az AfD tervei nemcsak a demokráciára, hanem a német gazdaságra is halálos veszélyt jelentenek. Rámutatott, hogy a német munkaerőpiac és a gazdasági stabilitás teljesen összeomlana, ha a jobboldal radikális elképzelései szerint elüldöznék az országból a migrációs hátterű munkavállalókat, akik ma a német ipar és szolgáltatások gerincét alkotják.

Önök nem megoldást kínálnak, hanem egy destruktív, romboló erő, amely Németország destabilizálására törekszik

– fogalmazott Merz.