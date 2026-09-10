Elérhetetlenné tett múlt: Magya Péterék a Mandiner archívumát is törölték

Szeptember 4-én pedig Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették Kereki Gergőt, a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és a Mandiner online főszerkesztőjét. Ugyanezen a napon azonnali hatállyal leállították a lap mindennemű finanszírozását.

Kérdéseket küldtünk a Pénzügyminisztériumnak, melyekben egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy milyen okból sötétítették el a Mandinert, ki hozta meg a döntést és ha vannak ilyenek, miről szólnak a jövőbeli tervek.