Véget értek a mézeshetek a Tisza Párt számára, de a feketeleves csak ezután jöhet

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Apró lépésekben, de az utóbbi hónapokban folyamatosan pártoltak el a szavazók a Tiszától. Ennek kapcsán Magyar Péter miniszterelnök korábban még úgy vélekedett hogy „van miből kopjon”, de az egyre romló gazdasági adatok komoly veszélyt jelenthetnek a Tisza népszerűségére. Ráadásul a kormánypárti sajtó már elkezdte az érzékenyítést, hogy megszorításokra van szükség, ha pedig Magyar Péter ezt meglépi, azzal saját maga vihet be egy komoly ütést a Tisza támogatottságának.

Máté Patrik
2026. 09. 10. 5:10
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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A Political Capital július végi elemzése szerint a Tisza helyzete óriási erőfölénye ellenére sem egyszerű, hiszen épp a kiemelkedően magas támogatottságából adódóan egy rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie. A politikai kutató- és elemzőintézet szerint Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek. Azonban Magyar Péter akkor nem aggasztotta, hogy a pártja – valamint saját – népszerűsége csökkenő pályára állt, mivel a Political Capital elemzésére reagálva azt írta: „Van miből kopjon, a csiszolódás egyébként nem céltalan kopás.”

Háborgó tiszások

A Tisza Párt nyáron tapasztalt támogatottság-csökkenésének több oka is lehet. A cikk elején említett győzteshez húzás jellemzően minden választás után még feljebb tolja a kormánypárt támogatottságát, azonban ez a választói csoport jellemzően ugyanolyan gyorsan lemorzsolódik. A Tisza esetében az új köztársasági elnök jelölése körüli ellentmondás volt az első konfliktusos eset a választókkal. 

Emlékezetes, hogy a tiszások körében felháborodást váltott ki, hogy a beígért társadalmi egyeztetés nélkül először Polgár Judit sakklegendát akarta államfőnek jelölni Magyar Péter. 

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökválasztása is kicsapta a biztosítékot sokaknál, ugyanis a Tisza-szimpatizánsok jelentős része Ligeti Miklóst, a Transparency International jogi igazgatóját szerette volna az ellenzék által csak új ÁVH-nak nevezett szervezet élén látni. Ligeti helyett viszont Unger Anna politológust, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét választották meg az NVVH elnökének. De a paksi fenékküszöb körüli összevisszaság, Magyar Péter stílusa, valamint a kampányban ígért jóléti intézkedések elmaradása is többeket elbizonytalaníthatott a Tisza-szimpatizánsai közül.

Most jöhet a feketeleves

Bár Magyar Péter szerint „van miből kopjon”, amennyiben a következő hónapokban tovább folytatódik a Tisza Párt támogatottságának a csökkenése, azzal már jórészt olyan szavazókat veszíthetnek, akik a választásokon még rájuk szavaztak. 

Ennek a lehetősége pedig messze nem elrugaszkodott gondolat, miután egyre rosszabb hírek jelentek meg a magyar gazdaság állapotáról. 

A Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozta az augusztusi államháztartási jelentést, ebből pedig az derült ki, hogy soha nem látott havi hiánnyal zárt a múlt hónapban az államháztartás központi alrendszere. Továbbá az államadósság jelentősen megugrott, valamint kilőttek a benzinárak is. Említésre méltó, hogy ezzel párhuzamosan a kormánypárti Telex érzékenyítésbe kezdett és hosszú írásokban érvelnek a rezsicsökkentés kivezetése vagy az adórendszer átalakítása mellett. A legújabb cikkükben már számon kérték a Tiszát, hogy kezdje meg a társadalom felkészítését a szerintük szükséges, de népszerűtlen döntések meghozatalára. 

Ha viszont a kormány a lakosság számára fájdalmas megszorító intézkedéseket hozna, akkor a Tisza támogatottsága mélyütést kapna.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

 

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