Véget értek a mézeshetek a Tisza Párt számára, de a feketeleves csak ezután jöhet

A Political Capital július végi elemzése szerint a Tisza helyzete óriási erőfölénye ellenére sem egyszerű, hiszen épp a kiemelkedően magas támogatottságából adódóan egy rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie. A politikai kutató- és elemzőintézet szerint Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek. Azonban Magyar Péter akkor nem aggasztotta, hogy a pártja – valamint saját – népszerűsége csökkenő pályára állt, mivel a Political Capital elemzésére reagálva azt írta: „Van miből kopjon, a csiszolódás egyébként nem céltalan kopás.”

Háborgó tiszások

A Tisza Párt nyáron tapasztalt támogatottság-csökkenésének több oka is lehet. A cikk elején említett győzteshez húzás jellemzően minden választás után még feljebb tolja a kormánypárt támogatottságát, azonban ez a választói csoport jellemzően ugyanolyan gyorsan lemorzsolódik. A Tisza esetében az új köztársasági elnök jelölése körüli ellentmondás volt az első konfliktusos eset a választókkal.

Emlékezetes, hogy a tiszások körében felháborodást váltott ki, hogy a beígért társadalmi egyeztetés nélkül először Polgár Judit sakklegendát akarta államfőnek jelölni Magyar Péter.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökválasztása is kicsapta a biztosítékot sokaknál, ugyanis a Tisza-szimpatizánsok jelentős része Ligeti Miklóst, a Transparency International jogi igazgatóját szerette volna az ellenzék által csak új ÁVH-nak nevezett szervezet élén látni. Ligeti helyett viszont Unger Anna politológust, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét választották meg az NVVH elnökének. De a paksi fenékküszöb körüli összevisszaság, Magyar Péter stílusa, valamint a kampányban ígért jóléti intézkedések elmaradása is többeket elbizonytalaníthatott a Tisza-szimpatizánsai közül.