Példátlan botrány: a német kancellár úgy megsértődött Trumpra, hogy lemondta a telefonos egyeztetésüket
Komoly nemzetközi botrány robbant ki Németország és az Egyesült Államok között, miután Friedrich Merz kancellár lemondta a telefonos egyeztetést Donald Trump amerikai elnökkel. A sértődés oka, hogy Trump gratulált az Alternatíva Németországért (AfD) vasárnapi győzelméhez a szász-anhalti tartományi választáson.
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